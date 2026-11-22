ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب گفت: نمایشگاه کتاب را با ترکیب حضور فیزیکی و فضای مجازی برگزار می‌کنیم تا با توجه به شرایط موجود، فرصت نشر حفظ شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم حیدری با حضور در برنامه «کتاب هفته » شبکه خبر با اشاره به تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب گفت: یکی دیگر از برنامه هایی که در دی ماه کلید می خورد، فروش اقساطی در سامانه بازار کتاب است.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

نمایشگاه کتاب قرار است دوم دی‌ماه برگزار شود؛ از کم و کیف این نمایشگاه بفرمایید؟

ما همیشه نمایشگاه را در اردیبهشت برگزار می‌کردیم، اما به اقتضای شرایط موجود، امکان برگزاری در آن زمان وجود نداشت. پس تصمیم بر آن شد که با کمک دست‌اندرکاران، نمایشگاه را در دوم دی‌ماه هم به‌صورت حضوری و هم مجازی برگزار کنیم. نکته مهم این است که در بخش حضوری، مردم می‌توانند از بن کتاب خود استفاده کنند.

در هفته کتاب، خانه کتاب چه اقداماتی برای پاسداشت یاد رهبر شهید انجام داده است؟

شهادت ایشان باعث شد یکی از بزرگترین یاوران حوزه فرهنگ و نشر را از دست بدهیم. ما برای پاسداشت این جایگاه، روزی از هفته را به نام ایشان نام‌گذاری کردیم و در آن از آثار و دست‌نوشته‌های ایشان رونمایی شد. همچنین نشست‌های تخصصی در استان‌ها و شهرستان‌ها با یاد ایشان برگزار می‌شود، چرا که ایشان همواره با کتاب پیوند داشتند.

در مورد چالش تأمین کاغذ و وضعیت صنعت نشر چه می‌توان گفت؟

تأمین کاغذ با توجه به تحریم‌ها یک چالش جدی است. ما دو کارخانه داخلی داریم که آن‌ها را رصد می‌کنیم و کارخانه زاگرس شیراز نیز در مراحل نهایی افتتاح است. از سوی دیگر، دولت ۲۰ میلیون دلار برای تأمین کاغذ اختصاص داده که بخشی از آن وارد شده و در حال توزیع است تا کتاب‌ها با قیمت مناسب برای نمایشگاه دی‌ماه آماده شوند.

در خصوص تسهیلات مالی برای ناشران چه اقداماتی صورت گرفته است؟

با توجه به آسیب‌های وارده به صنعت نشر در شرایط فعلی، ما در صدد حمایت از تولیدکنندگان و ناشران هستیم. در این راستا، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط مؤسسات مالی تأمین شده که بیش از هزار و صد ناشر و کتاب‌فروش برای بهره‌مندی از این تسهیلات معرفی شده‌اند.

بله، در واقع این تسهیلات به صورت وام است که به ناشران ارائه می‌شود؟

بله، این تسهیلات کم‌بهره‌ای است که از حدود ۲۰۰ تومان شروع شده و تا تقریباً ۲ میلیارد تومان به هر ناشر یا کتاب‌فروش، بر اساس شاخص‌های تعریف‌شده در سایت خانه کتاب (شامل شاخص‌های کمی و کیفی) ارائه می‌شود. با توجه به کندی روند پرداخت‌ها، جلساتی با مسئولان بانک و مؤسسه مالی برگزار شد تا روند پرداخت تسریع شود و این اعتبارات برای تأمین مواد اولیه، به‌ویژه کاغذ، به دست ناشران برسد تا بتوانند کتاب تولید کرده و به نمایشگاه برسانند.

در مورد خرید کاغذ و امکانات دیگر است؟

بله . برای انجام کارهای روزمره و تأمین مواد اولیه که در شرایط فعلی نیاز است.

اخیراً درباره فروش اقساطی کتاب در بازار صحبت‌هایی شده است؛ در این مورد بفرمایید که مردم چگونه می‌توانند از این طریق کتاب خریداری کنند؟

یکی از وظایف وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی، فراهم کردن شرایطی است که هم ناشران و کتاب‌فروشان بتوانند به خوبی تولید و فروش داشته باشند و هم مردم به راحتی به کتاب دسترسی پیدا کنند. ما با یکی از بانک‌ها وارد مذاکره شدیم که نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان مشارکت کرده‌اند. این طرح به‌گونه‌ای است که مردم می‌توانند در طول یک دوره ۴ تا ۶ ماهه، با حداقل پیش‌پرداخت و کمترین بهره، کتاب‌های مورد نظر خود را خریداری کنند. هدف این است که هم دسترسی مردم به کتاب بهتر شود و هم به پویایی اقتصاد نشر کمک شود.

آیا این طرح به این صورت است که افراد یا نهادها برای خرید کتاب وام می‌گیرند؟ جزئیات آن چیست؟

ببینید، بخش عمده‌ای از مشتریان ما از قشرهای متوسط و پایین‌تر هستند؛ از جمله دانشجویان، طلاب، اساتید و کارمندان که با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کتاب‌ها، به این تسهیلات نیاز دارند. این یک فرآیند اقتصادی است؛ همان‌طور که بسیاری از کالاها در سراسر جهان به صورت اقساطی فروخته می‌شوند، کتاب نیز با توجه به نیاز اقتصادی جامعه باید این تسهیلات را داشته باشد.

یعنی مشتری کتاب را از ناشر می‌گیرد، بخشی از پول را پرداخت می‌کند و مابقی را به‌صورت اقساطی می‌پردازد؟

بله، با این تفاوت که در این طرح، برای اینکه چرخه اقتصادی درست کار کند، ناشر نباید در پرداخت پول معطل بماند. هدف این است که ناشر سریع‌تر پول خود را دریافت کند تا بتواند چرخه تولید را حفظ کرده و کتاب‌های جدید تولید کند. در واقع، بانک یا مؤسسه تأمین‌کننده اعتبار، با واسطه‌ای بین خریدار و ناشر، مدیریت پرداخت را بر عهده می‌گیرد تا ناشر به پول خود برسد و در عین حال مردم نیز از طریق اقساط، توانایی خرید داشته باشند.

پس این طرح یک فرآیند اقتصادی است که طی می‌شود؟

بله، دقیقاً به همین شکل است.

بسیار ممنون از اینکه در برنامه همراه ما بودید.