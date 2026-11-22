همزمان با هفته بسیج زنگ ایثار و مقاومت در مدارس بوکان نواخته و از جمعی دانش آموزان بسیجی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته بسیج زنگ ایثار و مقاومت در مدارس بوکان نواخته و از جمعی دانش آموزان بسیجی تجلیل شد.

انور ملا رحیمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوکان در مراسم زنگ ایثارومقاومت که باحضور مسئولین و دانش آموزان در مدرسه مولوی این شهرستان برگزار شد ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: بسیج مربوط به شخص یا قشر خاصی نیست هر کسی که دراین مملکت دارای شماسنامه است قطعاً یک بسیجی محسوب می‌شود.

انور ملارحیمی افزود: ما در تمامی عرصه‌های اجتماعی شاهد فعالیت‌ها و رشادت‌های بسیجیان بوده‌ایم و همچنان در دوران بحران کرونا، جنگ و در ساخت و ساز‌های عمرانی فعالیت چشمگیری داشته‌اند.

ماموستا عباس احمدی امام جمعه شهرستان بوکان نیز دراین مراسم اظهارداشت: بسیجیان همیشه با فداکاری‌ها و ایثارگری هایشان از میهن وکیان اسلامی دفاع کرده اندو حامی مردم ونظام بوده‌اند.

ماموستا احمدی در ادامه ترویج دین اسلام را از وظایف روحانیون معلمین و دانش آموزان عنوان کرد.

سرهنگ پاسدار رئوف گلالی، جانشین فرماندهی سپاه شهرستان بوکان در در جمع دانش‌آموزان، نیز بسیج را نماد اتحاد و همدلی دانست و افزود: «بسیج مطهر در طول تاریخ پر افتخار خود، همواره با مردم همراه بوده و سنگ بنای اتحاد ملی است.

گلالی با اشاره به اقتدار این نهاد در مواجهه با بحران‌ها، خاطرنشان کرد که بسیج در تمامی سال‌های انقلاب اسلامی، همواره در خط مقدم دفاع از حاکمیت و مردم ایستاده است.

وی در ادامه افزود: «بسیج در تمام بزنگاه‌های حساس و حیاتی کشور، با جانفشانی خود، از دستاورد‌های انقلاب حمایت کرده و در کنار مردم، در کنار حاکمیت بوده است.»

در این مراسم که به مناسبت هفته مبارک بسیج برگزار شد، با حضور کادر آموزشی و دانش‌آموزان با هدف ترویج فرهنگ بسیجی برگزار گردید، از جمعی دانش آموزان بسیجی تجلیل بعمل آمد.