نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه نهاد مقدس بسیج را تجلی اخلاص، ایثار، فداکاری و خدمت بی‌منت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در دیدار فرماندهان نیرو‌های مسلح، بسیجیان و برخی از مدیران استان کرمانشاه، با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج تنها یک عنوان یا تشکیلات نیست، بلکه یک تفکر و منش الهی است که می‌تواند در رفتار و عملکرد همه افراد جامعه ظهور و بروز پیدا کند.

آیت الله غفوری با اشاره به شعار امسال هفته بسیج، بسیج جان‌فدای ایران و امید مستضعفان عالم گفت: حضرت امام خمینی (ره) با انتخاب عنوان بسیج مستضعفان، از همان ابتدا افق این حرکت را به جهان اسلام محدود نکردند، بلکه آن را متعلق به همه مستضعفان عالم دانستند.

وی با بیان اینکه مفهوم بسیج در فرهنگ انقلاب اسلامی فراتر از معنای لغوی آن است افزود: بسیج مجموعه‌ای از ارزش‌های الهی و کمالات انسانی از جمله اخلاص، ایثار، فداکاری، ازخودگذشتگی و تلاش مستمر در مسیر رضای خداوند است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه افزود: بسیج، حیات قلب‌ها، تفکری زنده و حاضر در صحنه و حرکتی تکلیف‌محور است که انسان را به مسیر درست الهی هدایت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اخلاص و معنویت شهدای بسیجی اظهار کرد: شهدای بسیجی، به‌ویژه شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای مظلوم ترور، از مخلص‌ترین انسان‌هایی بودند که جان خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و آرمان‌های الهی فدا کردند و امروز باید با الگوگیری از سیره و وصیت‌نامه‌های این شهدا، ادامه‌دهنده راه نورانی آنان باشیم.