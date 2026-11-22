به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی علیزاده گفت: پس از تکمیل مراحل ترخیص، این دو دستگاه با استفاده از کفی‌های خودروبر متناسب با طول و ابعادشان به تهران منتقل می‌شوند و پس از انجام مراحل آماده‌سازی فنی، در خط یک اتوبوس‌های تندرو (BRT) به شهروندان خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مسیر این خط برای تردد و بهره‌برداری از این اتوبوس‌ها آماده‌سازی شده است، افزود: ظرفیت جابه‌جایی هر کدام از این اتوبوس‌ها حدود ۳۰۰ مسافر است.

وی تصریح کرد: این متروباس‌ها با ظرفیت نشسته ۵۵+۵+۱ نفر، سه در ورودی در هر طرف و طراحی کف‌پایین (Low Floor)، امکان جابه‌جایی تعداد زیادی از مسافران و سهولت سوار و پیاده شدن آنان را فراهم می‌کنند. همچنین امکانات مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت در طراحی این اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده است.

علیزاده با اشاره به مزیت‌های زیست‌محیطی و فنی این ناوگان افزود: تمام‌برقی بودن این اتوبوس‌ها به حذف آلایندگی ناشی از اگزوز در محل تردد و کاهش آلودگی هوای شهر کمک می‌کند.

وی ادامه داد: ظرفیت باتری هر دستگاه ۸۸۰.۲ کیلووات‌ساعت است و پیمایش اعلام‌شده با هر بار شارژ، در شرایط عملیاتی و با روشن بودن سیستم تهویه مطبوع، حدود ۳۰۰ کیلومتر خواهد بود.

علیزاده گفت: همچنین دو درگاه شارژ برای هر اتوبوس در نظر گرفته شده که امکان شارژ هم‌زمان از طریق هر دو درگاه را فراهم می‌کند. پایانه شرق قدیم و جایگاه شارژ اکباتان نیز برای تأمین زیرساخت شارژ این اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت واحد با تأکید بر اهمیت آموزش نیروی انسانی برای راهبری این ناوگان گفت: این اتوبوس‌ها خودران نیستند و با راهبری مستقیم اتوبوسران فعالیت می‌کنند. ازاین‌رو، اتوبوسرانان باتجربه و خوش‌سابقه از چندی پیش آموزش‌های تخصصی موردنیاز را آغاز کرده‌اند و این آموزش‌ها در دوره بهره‌برداری نیز در قالب دوره‌های ضمن خدمت ادامه خواهد داشت تا خدماتی ایمن و مطلوب به شهروندان ارائه شود.

وی با اشاره به برنامه توسعه ناوگان برقی در این دوره مدیریت شهری خاطرنشان کرد: در قالب یک قرارداد، تأمین ۷۵ دستگاه اتوبوس برقی ۲۶ متری و در قراردادی دیگر، تأمین ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری دوکابین پیش‌بینی شده است. در حال حاضر دو دستگاه ۲۶ متری به کشور رسیده‌اند و سایر اتوبوس‌ها نیز به‌تدریج وارد کشور و به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه خواهند شد.