به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت مهندسی سپاه و سازمان بسیج سازندگی با هدف اجرای طرح‌های «نهالکاری اقتصادی» و «جهاد روشنایی» در اراضی سپاه و بسیج برگزار شد.

رئیس بسیج سازندگی در این مراسم با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاشت ۴۸ میلیون نهال اقتصادی تا فصل درختکاری گفت: این همکاری بنا بر فرمایش منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رهبر شهید در زمینه توسعه فضای سبز و بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت گرفت. بیش از یک‌سوم این میزان (حدود ۱۲ میلیون نهال) از نوع مثمر خواهد بود تا علاوه بر توسعه فضای سبز، منجر به تولید اقتصادی نیز شود.

سردار زهرایی از ظرفیت اراضی سپاه برای اجرای طرح «جهاد روشنایی» جهت تولید برق خبر داد و از گروه‌های جهادی خواست برای پیشبرد سریع این مسیر اقتصادی جدید، وارد میدان شوند.

رئیس بسیج سازندگی در پایان این مراسم از گروه‌های جهادی خواست برای اجرای این طرح در کشور وارد میدان شوند تا علاوه بر اجرای طرح در زمان مشخص مسیر جدیدی در نهالکاری اقتصادی در کشور باز شود

در همین راستا، سردار ستاریان، جانشین معاونت مهندسی سپاه، با تأکید بر نقش مهندسی سپاه در تحقق دستورات رهبری، به محور‌های دیگری از این همکاری اشاره کرد و گفت: «در کنار نهالکاری، تمرکز اصلی بر بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق تعویض کولر‌های آبی، به‌روزرسانی سیستم‌های روشنایی و موتورخانه‌ها و همچنین اجرای طرح‌های آبیاری مکانیزه در اراضی کشاورزی و باغی خواهد بود.»