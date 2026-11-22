دبیر ستاد راهبری سرلشکر شهید سلیمانی ازسازماندهی و تشکیل ۱۴ کمیته در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست با گرامیداشت یاد وخاطره شهید سلیمانی به معرفی و شناخت خدمات شهید و نقش ایشان در توسعه خدمات جهادی به نسل جوان تاکید کرد

سردار افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری هم گفت: مراسم بزرگداشت شهید غلامرضا سلیمانی روز پنجشنبه پنجم آذر در سطح استان و شهرستان فارسان برگزار می‌شود.

شهید غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور ۲۶ اسفند سال گذشته در جریان حمله دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل شد