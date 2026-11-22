رئیس شرکت گاز خوی گفت: عملیات گازرسانی به کوی گلشهر با اعتبار ۱۵ و نیم میلیارد تومان اجرا می شود.

گازرسانی به کوی گلشهر خوی با اعتبار پانزده و نیم میلیارد تومانی

گازرسانی به کوی گلشهر خوی با اعتبار پانزده و نیم میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس شرکت گاز خوی در بازدید فرماندار و مدیران اجرایی شهرستان از پیشرفت عملیات گازرسانی به کوی گلشهر خبر داد.

علی نصراللهی رئیس شرکت گاز خوی در حاشیه بازدید فرماندار و جمعی از مدیران اجرایی شهرستان از پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: عملیات گازرسانی به کوی گلشهر با هدف توسعه زیرساخت‌های رفاهی و خدمات‌رسانی به شهروندان در حال اجراست.

نصراللهی افزود: در این پروژه تاکنون ۲۷ کیلومتر لوله‌گذاری شبکه گاز انجام شده و تعداد ۲۷ عدد علمک نیز نصب شده است تا زمینه بهره‌مندی ساکنان این منطقه از گاز طبیعی فراهم شود.

وی با اشاره به اعتبارات این طرح گفت: برای اجرای پروژه گازرسانی به کوی گلشهر مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد تومان هزینه شده است.