تیم بانوان سبک گنگ توان آذربایجان شرقی در رقابت‌های کشوری سبک گنگ توان به میزبانی استان گیلان شهرستان رودسر با عملکردی درخشان موفق به کسب ۲۷ نشان رنگارنگ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،نمایندگان آذربایجان شرقی در رده‌های سنی مختلف با نمایش توانمندی، آمادگی و روحیه رقابتی در رده‌های سنی ذیل افتخارآفرینی کردند.

رده خردسالان نشان طلا

ماجده حسین‌اقدم وزن ۲۸-

رده نونهالان نشان طلا

آیسل بابایی اقدم وزن ۳۱-

مریم ذوقی وزن ۳۴-

اسنا بلوکی وزن ۴۸-

اسرا ظریف وزن ۴۱-

نشان برنز

محنا اشرف‌زاده وزن ۲۸-

فاطمه امینی وزن ۲۲+

رده نوجوانان

نشان طلا

یسنا عزتی وزن ۳۲-

زهرا بلوکی وزن ۴۷-

نشان نقره

رها حقیقت وزن ۳۸-

نشان برنز

حدیث بلوکی وزن ۳۶-

رقیه عزتی وزن ۶۰-

فاطمه محمدی وزن ۴۴-

کوثر دهقانی وزن ۴۱-

نفیسه بلوکی وزن ۵۵-

ماهک فرشباف وزن ۵۱-

رده جوانان

نشان طلا

ثمین سلمانپور وزن ۵۹-

زهرا حمیدنیا وزن ۶۸-

فاطمه ذوقی وزن ۵۵-

نشان نقره

ستایش نصیری وزن ۵۱-

یلدا یوسفی وزن ۴۸-

هانیه آسمانی وزن ۶۳-

رده بزرگسالان

نشان طلا

سارا جمالی وزن ۵۴-

فاطمه زینالی وزن ۵۱-

مهسا اسدی لاله بجان وزن ۶۲-

نشان نقره

فرشته پورعبدالله وزن ۵۸-

نشان برنز

آرزو حنیفی وزن ۷۱-

در مجموع تیم بانوان سبک گنگ توان آذربایجان شرقی با کسب ۱۳ نشان طلا، ۵ نشان نقره و ۹ نشان برنز در مجموع ۲۷ نشان رنگارنگ را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است در بخش نتایج تیمی نیز در رده نونهالان مقام اول،رده نوجوانان مقام سوم،رده جوانان مقام دوم و رده بزرگسالان مقام اول را کسب کردند.