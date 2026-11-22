معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: باتوجه به تاکید مکرر رییس جمهور در موضوع عدالت آموزشی، تاکنون ۱۷۸ مدرسه از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در حاشیه سی و دومین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن با اشاره به تحویل واحدهای مسکونی به‌همراه خدمات زیربنایی و روبنایی به مردم گفت: باتوجه به تاکید رییس جمهور در موضوع عدالت آموزشی، تاکنون ۱۷۸ مدرسه از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن تکمیل شده است.

نبیان افزود:اکنون سازمان ملی زمین و مسکن برنامه ساخت و تامین مالی ۵۰ درصدی ، ۴۰۰ مدرسه در سایت‌های مسکن حمایتی کشور را در دستور کار دارد.