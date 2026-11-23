به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید محمدصادق رضویان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود گفت: مرمت تکیه تاریخی زنجیری با هدف حفاظت از این بنای ارزشمند تاریخی، جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به ساختار بنا و صیانت از هویت معماری و فرهنگی بازار تاریخی شاهرود آغاز شده است.

وی افزود: در این مرحله از عملیات مرمت، اقدامات حفاظتی و استحکام‌بخشی با تمرکز بر بخش‌های آسیب‌دیده بنا در دستور کار قرار گرفته است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تعویض تیر‌های فرسوده، سبک‌سازی بام و انجام عملیات استحکام‌بخشی اشاره کرد.

او با اشاره به ضرورت رسیدگی و حفاظت مستمر از بنا‌های تاریخی گفت: اجرای این اقدامات با هدف افزایش پایداری سازه، کاهش بار واردشده بر بخش‌های مختلف بنا و پیشگیری از بروز آسیب‌های احتمالی در آینده انجام می‌شود.

رضویان خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه، رعایت اصول فنی و حفاظتی مرمت آثار تاریخی و استفاده از مصالح و روش‌های متناسب با ویژگی‌های بنا مورد توجه قرار دارد تا ضمن تقویت استحکام سازه، اصالت و هویت تاریخی تکیه نیز حفظ شود.