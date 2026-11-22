پنج طرح سینمایی با موضوع حماسه‌های نظامی، شهدای ناو دنا و رشادت خلبانان نیروی هوایی ارتش، با حمایت ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر تولید قرار گرفته‌اند تا در جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش درآیند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان سینمایی در نشست بررسی همکاری‌های مشترک سینمایی با ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تسریع در روند تولید آثار سینمایی با موضوعات مرتبط با حماسه‌های نظامی و دفاع مقدس تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت زمان‌بندی در تولید و آماده‌سازی آثار برای جشنواره فیلم فجر گفت: رونمایی از طرحها در زمان مناسب می‌تواند بر تازگی و تأثیرگذاری آنها بیفزاید و تأخیر در این زمینه ممکن است فرصت مناسبی را از بین ببرد.

رئیس سازمان سینمایی همچنین با اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری و حمایت از طرحهای مرتبط، ابراز امیدواری کرد؛ این آثار با روایتگری دقیق و مؤثر، به غنای جشنواره فیلم فجر و سینمای ایران کمک کنند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی ارتش برای ارتقای کیفیت آثار

سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز در این نشست با اشاره به پیگیری پنج طرح سینمایی در چارچوب همکاری‌های مشترک با ارتش گفت: شرایط همکاری با ارتش نسبت به گذشته بهبود یافته و زمینه مناسب‌تری برای بهره‌گیری از امکانات، آرشیوها و ظرفیت‌های تخصصی این مجموعه فراهم شده است؛ با این حال، لازم است از توان و تجربه نیروهای نظامی در فرایند تولید آثار سینمایی بیشتر استفاده شود.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت تخصصی بر آثار با موضوعات نظامی افزود: سینما عرصه جزئیات است و در تولید چنین آثاری، رعایت دقیق ملاحظات تخصصی و پروتکل‌های نظامی اهمیت فراوانی دارد.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: ضروری است ارتش ناظران متخصص و مسلط به ساختار، مقررات و ضوابط خود را برای همکاری با گروه‌های تولید معرفی کند تا از بروز اشکالات تخصصی و ناهماهنگی در بازنمایی نیروهای نظامی جلوگیری شود.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با اشاره به طرحهای سینمایی در دست تولید با موضوع جنگ رمضان، ابراز امیدواری کرد؛ این آثار بتوانند در جشنواره فیلم فجر و سینمای ایران حضور موفقی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به انجام بخش عمده اقدامات مرتبط با درخواست‌های مطرح‌شده از سوی ارتش، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها تأکید کرد و خواستار آن شد که نقش ارتش در سینما از جایگاه سفارش‌دهنده فراتر رود و به مشارکت مؤثرتر در فرایند تولید و ارتقای کیفیت آثار منجر شود.

در این نشست، محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر حقوقی و عملکرد و مسعود نجفی مشاور رسانه‌ای و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی نیز حضور داشتند.

پنج طرح سینمایی در مسیر تولید

پنج طرح سینمایی مورد حمایت ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از:

۱. «تولد یک نجیب‌زاده» به کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی سعید سعدی.

۲. «باند سوخته» به کارگردانی جواد افشار و تهیه‌کنندگی محسن علی‌اکبری.

۳. «راز آرش» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید زرگرنژاد.

۴. «دنا سرگرمی شیطان» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه‌کنندگی حامد حسینی.

۵. «ببرها» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد.

این آثار با موضوعاتی همچون دشت مهیار، شهدای ناو دنا و حماسه خلبانان هواپیمای اف۵ نیروی هوایی ارتش در جنگ اخیر، با حمایت ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر تولید قرار دارند و قرار است در جشنواره فجر به نمایش دربیاید.