تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اجرای نمایش شاهزاده شامپیا، روزی شاد و خاطره‌انگیز برای کودکان و نوجوانان شهرستان پاسارگاد رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در مقابل حرم مطهر امامزاده حسین علیه السلام سعادت‌شهر، میزبان جمع زیادی از کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنها بود.

در این برنامه، نمایش تئاتر «شاهزاده شامپیا» برای حاضران اجرا شد و در ادامه، اجرای سرود شاد با موضوع دختران و پسران و برگزاری مسابقه ویژه کودکان و نوجوانان، فضای مراسم را پرنشاط و صمیمی کرد.

حضور پرشور کودکان به همراه والدین و استقبال چشمگیر خانواده‌ها، جلوه‌ای از علاقه‌مندی شهروندان به برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه نسل کودک و نوجوان را به نمایش گذاشت.

این برنامه با همکاری و هماهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس و شهرستان پاسارگاد، مربیان، فرمانداری پاسارگاد و شهرداری سعادت شهر برگزار شد و جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران هم در آن حضور داشتند.

گسترش عدالت فرهنگی، فراهم‌کردن فرصت دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق مختلف به برنامه‌های هنری، تقویت خلاقیت و قدرت تخیل، آموزش مفاهیم اخلاقی و اجتماعی از طریق هنر و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعداد‌های هنری از دیگر اهداف اجرای این برنامه‌ها است.

تماشاخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سفر به شهرها، روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار، تلاش می‌کنند امکان بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از برنامه‌های فرهنگی و هنری را بدون محدودیت جغرافیایی فراهم کنند.