به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گاردین در گزارشی با اشاره به تحقیقات یک استاد دانشگاه ساوت ولز نوشته است: مدیران بانک مرکزی انگلیس پس از دوران لغو برده داری نیز هزاران نفر را در دهه ۱۸۴۰ میلادی از نیجریه امروزی به کوبا می‌بردند تا در معادن پر سود مس کار کنند.

تحقیقات قبلی به نقش مدیران بانک مرکزی انگلیس در دوران اوج برده داری در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی اشاره داشت. این تحقیق در حالی منتشر شده است که کشور‌های کارائیب و آفریقا به خاطر نقش انگلیس در سه قرن بردهداری عذرخواهی و غرامت از لندن را خواستار شده‌اند. مقام‌های لندن ضمن رد پرداخت غرامت اعلام کرده‌اند، موضوع عذرخواهی را بررسی خواهند کرد.