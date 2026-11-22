به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اختتامیه مرحله استانی دومین جشنواره ملی هنری نسل امید در ارومیه برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در این مراسم گفت: ریشه‌های اصیل ایرانی و انقلابی بودن در خانواده‌ها و با تلاش مادران متعهد بوجود آمده است.

سعیدی فرد با بیان اینکه این جشنواره راهبردی و مهم است افزود: هدف جشنواره احترام گذاشتن و تکریم نهاد مقدس خانواده است.

وی گفت: سال گذشته ۶۰ اثر در این جشنواره شرکت داشتند اما امسال ۱۷۵ اثر ارسال شد که تعداد آثار در بخش داستانی پر رنگ بود

ادامه داد: گرافیک، کارتون و کاریکاتور و عکاسی از رشته‌های بخش هنر‌های تجسمی هستند. در بخش آفرینش‌های ادبی، شعر طنز و روایت داستان پذیرفته شده و موشن‌گرافیک و مستند کوتاه (روایت فیلم) نیز رشته‌های بخش هنر‌های تصویری را تشکیل می‌دهند.

سعیدی فر گفت: هنرمندان استان آثار خود را در بخش‌های ذکر شده با موضوعات جشنواره شامل تبیین و آگاه‌سازی اجتماعی درباره ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، پرداختن به چالش‌ها و تهدید‌های سالخوردگی جمعیت کشور و تبیین جایگاه خانواده و نسل جدید در بعثت مردمی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

بیرامی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم گفت: نسبت به جوانی جمعیت نباید بی تفاوت باشیم و بیش از هر زمانی به این موضوع باید بپردازیم و فرهنگ تشکیل خانواده و ازدواج را ترویج دهیم.

وی بیان کرد: هنر و آثار هنرمندان می‌تواند در این امر بسیار مثمر ثمر باشد تا در مقابل هجمه‌های فرهنگی دشمنان ایستادگی کنیم.