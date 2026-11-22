فیلم سینمایی «اورست: فتح بی پایان»، از شبکه نمایش، مستند‌های «نیمکت خالی»، روایت شهادت ۱۱ عضو یک خانواده در جنگ رمضان، از شبکه آموزش و «وصف وصال»، روایت خاطرات خانواده شهدا و ایثارگران از دیدار با رهبر معظم انقلاب، از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «اورست: فتح بی پایان» به کارگردانی هیده‌یوکی هیرایاما، محصول ۲۰۱۶، امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش شود. داستان این فیلم مربوط به یک روزنامه نگار ژاپنی است که تصمیم می‌گیرد قله اورست را فتح کند و در این میان ...

جان ایچی اوکادا، هیروشی آبه، پییری تاکی و شونسوکه کازاما در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مستند «نیمکت خالی» به کارگردانی محسن اردستانی رستمی و تهیه‌کنندگی شهرام ناصری، با محوریت روایت زندگی و شهادت ۱۱ عضو یک خانواده، امشب ساعت ۲۰ از شبکه آموزش پخش می شود. اعضای این خانواده در حمله هجدهم فروردین‌ ۱۴۰۵ دشمن به شهریار که با هدف ترور یکی از نیرو‌های هوافضا انجام شد، به شهادت رسیدند.

«نیمکت خالی» با محوریت روایت زندگی نازنین زهرا ثاقب دختر ۱۳ ساله این خانواده، به سراغ خاطرات اقوام و همکلاسی‌های او رفته است، دختری که از پیکرش اثری باقی نمانده و حالا تنها خاطراتش در ذهن و دل نزدیکانش زنده مانده است.

مستند «وصف وصال» با محوریت خاطرات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از دیدار با رهبر معظم انقلاب و حضور جانبازان و ایثارگران در مراسم تشییع رهبر شهید، امشب ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۱، بازپخش می شود.

این مستند به روایت خاطرات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از دیدار با رهبر معظم انقلاب می‌پردازد و حضور جانبازان و ایثارگران در مراسم تشییع رهبر شهید را نیز به تصویر می‌کشد.