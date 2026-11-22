در آستانه سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب با حضور در منزل شهید امیرحسین سلطانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام از صبر، ایثار و فداکاری خانواده وی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امیر سرتیپ دوم جعفر صالح در دیدار با خانواده شهید سلطانی خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی و نماد صبر و استقامت دانست و اظهار کرد:تکریم مادران و همسران شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین به بزرگ‌مردانی است که برای دفاع از میهن و امنیت مردم جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره به جایگاه والای مادران و همسران شهدا افزود:آنان با صبر و استقامت خود نقش مهمی در تداوم راه شهیدان دارند و بی‌تردید از اجر و جایگاه ارزشمندی نزد خداوند متعال برخوردارند.

امیر سرتیپ دوم صالح با تجلیل از ایثار و فداکاری شهدای پدافند هوایی تاکید کرد: رزمندگان و مدافعان آسمان کشور در ادامه راه شهیدان و با وجود همه تهدیدات، برای دفاع از ایران اسلامی و تامین امنیت مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی با گرامیداشت مقام شهید امیرحسین سلطانی خاطرنشان کرد:شهدا با انتخاب آگاهانه مسیر ایثار و فداکاری نام خود را در تاریخ پرافتخار ایران ماندگار کردند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و استقامت ادامه‌دهنده راه این عزیزان هستند.

گفتنی است شهید امیرحسین سلطانی از شهدای پهپادی نیروی پدافند هوایی ارتش بود که ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ در جریان جنگ تحمیلی سوم در خرم‌آباد به درجه رفیع شهادت نایل آمد.