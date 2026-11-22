وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سکونتگاهی کشور اعلام کرد: استفاده از اراضی روستایی و شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر می‌تواند بخش مهمی از نیاز مسکن را تأمین کند و روند واگذاری زمین به متقاضیان باید شتاب بیشتری بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست هفتگی پایش طرح‌های مسکن، بر ضرورت تسریع در تأمین و واگذاری زمین به متقاضیان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت شهرهای کوچک و میانی گفت: این مناطق می‌توانند نقش مؤثری در پاسخگویی به نیاز مسکن خانوارها داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در استان‌هایی که امکان تأمین زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد، باید موضوع به‌صورت مشخص اعلام و راهکار جایگزین ارائه شود.

صادق استفاده از ظرفیت شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت را یکی از راهکارهای جبران کمبود زمین در برخی مناطق دانست.

وی با استناد به بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، بر توجه به آمایش سرزمین و تقویت ظرفیت شهرهای کوچک، میانی، ساحلی و مرزی تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین خرید زمین مناسب در شهرهای کوچک را راهکاری برای کاهش زمان تأمین مسکن و هزینه‌های مرتبط عنوان کرد.

به گفته وی، با وجود افزایش واگذاری زمین در مقایسه با دو سال گذشته، عملکرد بخش مسکن همچنان با تعهدات قانونی فاصله دارد.

در این نشست اعلام شد تاکنون زمین مورد نیاز برای بیش از ۱۵۰ هزار واحد در سامانه تأمین و ثبت شده است و این آمار همچنان روند افزایشی دارد.

همچنین وضعیت شناسایی، تأمین و آماده‌سازی اراضی در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت بررسی شد.

در پایان بر تسریع در واگذاری زمین‌های آماده به مردم و استفاده از اراضی دارای موقعیت مناسب برای کاهش هزینه‌های زیرساختی و آماده‌سازی تأکید شد.