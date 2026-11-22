به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از تارنمای هیل، ترامپ فرمانی اجرایی امضا کرد که کنگره را از درخواست اطلاعات از نهاد‌های فدرال و کارکنانشان بدون «هدف قانونگذاری معتبر» منع می کند و پیمانکاران به هماهنگی با کاخ سفید پیش از پاسخ به کنگره ملزم خواهند شد.

اقدامی که گفته می شود واکنشی به وعده دموکرات‌ها برای تحقیقات گسترده از ترامپ پس از تسلط بر کنگره است. در همین زمینه سی ان ان اعلام کرده که دموکرات‌ها در نظر دارند از آغاز سال جاری میلادی، در ۹ پرونده مهم از جمله پرونده جنگ علیه ایران، اپستین مجرم جنسی و ثروت اندوزی شخصی ترامپ علیه رئیس جمهور آمریکا اقامه دعوا کنند.