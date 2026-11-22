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واحد کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد مازندران همزمان با بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از ساختمان مرکزی این سازمان در ساری راهاندازی شد.
فروزان با تأکید بر ضرورت ایجاد مراکز تخصصی برای حمایت از نیروی کار و تسهیل ورود متخصصان به بازار کار گفت: راهاندازی واحدهایی مانند کار و اشتغال در سازمانهای مناطق آزاد، نشاندهنده حرکت از مدیریت صرف به سمت ارائه خدمات تخصصی است و میتواند به بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از سرمایهگذاران کمک کند.
وی با بررسی فعالیتهای واحد جدید کار و اشتغال، ایجاد ارتباط میان کارگران ماهر، متخصصان و واحدهای تولیدی را اقدامی مهم در مدیریت نیروی انسانی و حمایت از اشتغال در مناطق آزاد دانست.
امین افقی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران نیز گفت: راهاندازی واحد کار و اشتغال در ساختمان مرکزی، بخشی از برنامه جامع این سازمان برای تکمیل زنجیره پشتیبانی صنایع است.
وی افزود: هدف ما این است که علاوه بر جذب سرمایه، بسترهای لازم برای تأمین نیروی کار متخصص و حمایت از حقوق شغلی آنان نیز فراهم شود تا منطقه آزاد مازندران به کانون تولید و اشتغال پایدار تبدیل شود.