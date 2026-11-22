به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در بازدید از ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد مازندران در ساری، از راه‌اندازی واحد کار و اشتغال در این سازمان استقبال کرد.

فروزان با تأکید بر ضرورت ایجاد مراکز تخصصی برای حمایت از نیروی کار و تسهیل ورود متخصصان به بازار کار گفت: راه‌اندازی واحدهایی مانند کار و اشتغال در سازمان‌های مناطق آزاد، نشان‌دهنده حرکت از مدیریت صرف به سمت ارائه خدمات تخصصی است و می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک کند.

وی با بررسی فعالیت‌های واحد جدید کار و اشتغال، ایجاد ارتباط میان کارگران ماهر، متخصصان و واحدهای تولیدی را اقدامی مهم در مدیریت نیروی انسانی و حمایت از اشتغال در مناطق آزاد دانست.

امین افقی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران نیز گفت: راه‌اندازی واحد کار و اشتغال در ساختمان مرکزی، بخشی از برنامه جامع این سازمان برای تکمیل زنجیره پشتیبانی صنایع است.

وی افزود: هدف ما این است که علاوه بر جذب سرمایه، بسترهای لازم برای تأمین نیروی کار متخصص و حمایت از حقوق شغلی آنان نیز فراهم شود تا منطقه آزاد مازندران به کانون تولید و اشتغال پایدار تبدیل شود.