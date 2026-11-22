به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی رحیمی با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با جرایم ارتکابی در فضای مجازی گفت: این پرونده‌ها از مجموع حدود ۱۰۰ فرد شناسایی‌شده در این ارتباط تشکیل شده و رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان، حتی در صورت عدم حضور آنان، از طریق فرآیند قانونی دنبال می‌شود.

وی افزود: در این پرونده‌ها افرادی که اقدام به توهین یا ارتکاب اقدامات مجرمانه علیه امنیت ملی کرده‌اند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند و اقدامات قانونی برای رسیدگی به اتهامات آنان در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع حدود ۱۰۰ نفر در ارتباط با این موضوع شناسایی و مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، افزود: تاکنون برای ۲۰ مورد از این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و روند رسیدگی به این پرونده‌ها در مراجع قضایی ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با بیان اینکه در این موضوع دو محور قضایی به‌صورت جداگانه دنبال می‌شود، تصریح کرد: محور نخست، رسیدگی به اتهامات و جرایم ارتکابی افراد است و محور دوم به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های آنان مربوط می‌شود.

رحیمی ادامه داد: حتی در صورت عدم حضور متهمان، رسیدگی به اتهامات آنان مطابق ضوابط و فرآیند‌های قانونی به‌صورت غیابی دنبال می‌شود و پرونده‌ها مراحل قضایی خود را برای تعیین تکلیف و صدور کیفرخواست طی خواهند کرد.

وی درباره وضعیت اموال و دارایی‌های توقیف‌شده این افراد نیز گفت: توقیف اموال تا زمان دستگیری متهمان و حضور آنان در مرجع قضایی ادامه خواهد داشت و این دارایی‌ها در وضعیت توقیف باقی می‌مانند. در صورت حضور نیافتن متهمان، اموالشان به مزایده گذاشته می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری تأکید کرد: عدم حضور متهمان در دسترس دستگاه قضایی، مانع پیگیری پرونده‌های تشکیل‌شده و رسیدگی قانونی به اتهامات آنان نخواهد بود و روند قضایی این موضوع تا تعیین تکلیف پرونده‌ها ادامه پیدا می‌کند و در صورت عدم حضور یا دستگیر نشدن آنها، اموالشان به مزایده گذاشته می‌شود.