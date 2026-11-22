به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نسرین قاسمیان پور در تشریح تحولات فناورانه صنعت نان بیان کرد: رویکرد این صنعت از مصرف متداول و عمومی بهبوددهنده‌ها به سمت استفاده هدفمند از ترکیبات عملکردی، فناوری‌های آنزیمی و فرمولاسیون‌های تخصصی در حال تغییر است.

وی تأکید کرد: این تحول با هدف ارتقای کیفیت، بهبود ویژگی‌های بافتی، افزایش ماندگاری و ایجاد ثبات بیشتر در فرآیند تولید محصولات نانوایی دنبال می‌شود.

کارشناس کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به نقش آنزیم‌ها در فناوری نوین صنعت نان بیان کرد: در رویکرد‌های جدید، هدف تنها افزایش حجم یا ایجاد نرمی در نان نیست، بلکه کنترل ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر، بهبود قابلیت فرآوری آرد، ارتقای ساختار مغز نان، حفظ کیفیت محصول در طول زمان و کاهش نوسانات کیفی در فرآیند تولید نیز مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: اثربخشی آنزیم‌ها به کیفیت مواد اولیه، شرایط تولید و دوز مصرفی بستگی دارد و استفاده بیش از حد یا انتخاب نامناسب آنها می‌تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد.

کارشناس کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شرح داد: ارزیابی کیفیت نان نباید صرفاً به شاخص‌هایی مانند حجم، رنگ، نرمی و ظاهر محصول محدود شود، بلکه کیفیت نهایی آن به عواملی همچون کیفیت گندم و آرد، فرآیند تخمیر و پخت، ترکیبات مصرفی و رعایت اصول بهداشتی و فنی بستگی دارد.

قاسمیان پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان برای ارتقای کیفیت نان بیان کرد: در سال‌های اخیر، برنامه‌هایی از جمله توسعه تولید نان کامل، راه‌اندازی نانوایی‌های تخصصی در این حوزه و الزام واحد‌های نانوایی به استفاده از خمیرمایه در راستای بهبود کیفیت فرآورده‌های نانوایی انجام شده است. این اقدامات نشان‌دهنده توجه بیشتر به اصلاح فرآیند تولید و ارتقای کیفیت نان در استان بوشهر است.