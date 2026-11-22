مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از افزایش پوشش تلفن همراه و اینترنت شهرستان نکا به ۹۷ درصد با راه‌اندازی ۱۰ سایت ارتباطی خبر داد.

پوشش تلفن همراه و اینترنت در نکا به ۹۷ درصد رسید

پوشش تلفن همراه و اینترنت در نکا به ۹۷ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در آیین افتتاح سایت ارتباطی ۴G روستای لاکتراشان نکا گفت: با راه‌اندازی پوشش همراه اول روی دکل ایرانسل و اجرای رومینگ، ساکنان این روستا می‌توانند از خدمات هر دو اپراتور استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش پوشش تلفن همراه و اینترنت نکا از ۸۵ به ۹۷ درصد افزود: این افزایش با راه‌اندازی ۱۰ سایت ارتباطی در شهرستان محقق شده است.

اعزی اعتبار اجرای طرح لاکتراشان را ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات خدمات عمومی و اجباری روستایی وزارت ارتباطات اعلام کرد و گفت: دو سایت ارتباطی دیگر نیز با اعتبار ۱۲۳ میلیارد ریال در نکا در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان برنامه هفتم توسعه، همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار از اینترنت و ارتباطات پایدار برخوردار می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر توسعه ارتباطات در محور مرزن‌آباد و کندوان گفت: برای تکمیل پوشش جاده‌ای، اجرای دو سایت با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

اعزی توسعه زیرساخت‌های نسل پنجم تلفن همراه را نیز ضروری دانست و خواستار همکاری شهرداری‌ها برای صدور مجوز افزایش دکل‌های ارتباطی در شهرهای نکا، بهشهر و گلوگاه شد.