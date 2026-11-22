به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد دادرس گفت: از اواخر وقت امروز یکشنبه تا فردا دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ با نفوذ جریانات ناپایدار به منطقه، روند افزایش ابر، کاهش نسبی دما، وزش باد، پاره‌ای نواحی شدید و در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق (موقتی شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها) پیش بینی می‌شود.

وی افزود: دمای هوا هم ۴ تا ۸ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین با بیان اینکه سه شنبه و چهارشنبه با جنوبی شدن جریانات، شرایط برای وزش باد گرم به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها شدید، موقتی خیلی شدید و افزایش نسبی دما مهیا می‌شود گفت: به تدریج از عصر چهارشنبه با شکل گیری ناپایداری در منطقه، در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق تا پنجشنبه پیش بینی می‌شود.

محمد دادرس افزود: دریا هم تا عصر فردا مواج و برای فعالیت‌های دریایی نامناسب است.