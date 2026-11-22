معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی «چهارشنبه‌های دانش‌آموزی» به عنوان یک حرکت فرهنگی و تربیتی همچنین تقویت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در سازماندهی و اجرای برنامه‌ها، بر الزامات اصلی تحقق اهداف و استمرار این طرح تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صادق حسین‌زاده ملکی در نشست تشکل‌های دانش‌آموزی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک حرکت فرهنگی و گفتمان‌ساز با محوریت دانش‌آموزان و برگزاری برنامه «چهارشنبه‌های دانش‌آموزی» افزود: عنوان «چهارشنبه‌های دانش‌آموزی» باید بیانگر میدان‌داری دانش‌آموزان و حضور فعال آنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت اصلی برنامه به دانش‌آموزان سپرده و زمینه نقش‌آفرینی واقعی آنان فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی ظرفیت‌های اجرایی و رسانه‌ای این حرکت افزود: شکل‌گیری دو قرارگاه تخصصی «تولید هنر و رسانه» و «سازماندهی و عملیات» می‌تواند زمینه انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای و توسعه این برنامه را فراهم کند.

ملکی با تأکید بر لزوم استمرار و ارزیابی مستمر اقدامات، برگزاری جلسات منظم هفتگی را برای بررسی عملکرد هفته گذشته، پیگیری اقدامات پیش‌رو و تثبیت سازوکار‌های اجرایی ضروری دانست و استفاده از ظرفیت گروه‌های رسانه‌ای، مجموعه‌های گرافیکی و فعالان فرهنگی برای تولید محتوای جذاب و تبیین اهداف این حرکت را از جمله اقدامات موردنیاز عنوان کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه استمرار «چهارشنبه‌های دانش‌آموزی» نباید به حضور و پیگیری یک فرد یا مجموعه خاص وابسته باشد، تصریح کرد: مردمی‌سازی واقعی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموزان به محور اصلی هماهنگی، سازماندهی و اجرای برنامه در مدارس و محلات تبدیل شوند و مجموعه‌های پشتیبان، به‌جای تصدی مستقیم امور، زمینه حضور و فعالیت آنان را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه هدف این حرکت نباید به برگزاری تجمعات یا اجرای برنامه‌های مناسبتی محدود شود، خاطرنشان کرد: باید فرصتی را فراهم کنیم که دانش‌آموزان و نوجوانان طعم شیرین مسئولیت‌پذیری، اعتماد و میدان‌داری را تجربه کنند و آثار مثبت حضور و مشارکت خود را در عرصه فرهنگی و اجتماعی کشور ببینند.

ملکی همچنین سازماندهی و شبکه‌سازی، پشتیبانی و هماهنگی اجرایی و فعالیت رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی را از محور‌های اصلی پیشبرد این حرکت برشمرد و بر ضرورت همراهی مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی، محلات، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف برای واگذاری مسئولیت‌های متناسب با توانمندی دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی در ادامه، اعتماد به توانمندی نسل نوجوان را یک ضرورت فرهنگی و تربیتی دانست و تأکید کرد: باید این باور در مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی کشور شکل بگیرد هر کاری را که دانش‌آموز توانایی انجام آن را دارد، باید به خود او سپرد و بزرگسالان در این مسیر نقش تسهیل‌گر، پشتیبان و هدایت‌گر را ایفا کنند. بر این اساس، «چهارشنبه‌های دانش‌آموزی» می‌تواند فراتر از یک برنامه مناسبتی، به بستری برای نهادینه‌سازی فرهنگ اعتماد به نوجوانان، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توسعه مشارکت فعال دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شود.