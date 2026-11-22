به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی قمی با اشاره به جایگاه ماندگار جهان‌پهلوان تختی در تاریخ ورزش و فرهنگ ایران اظهار کرد: تختی فراتر از یک قهرمان ورزشی، نماد جوانمردی، فروتنی، مردم‌داری و اخلاق پهلوانی است و معرفی چنین شخصیت‌هایی در فضا‌های عمومی شهر، نقش مؤثری در تقویت هویت فرهنگی و آشنایی نسل‌های جدید با مفاخر ملی دارد.

وی افزود: مدیریت شهری در کنار ارتقای کیفیت بصری و زیبایی محیط شهری، توجه به هویت تاریخی و فرهنگی شهر را نیز دنبال می‌کند و ساخت و جانمایی تندیس مفاخر ملی، فرصتی برای پیوند هنر شهری با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به انتخاب محل استقرار این اثر تصریح کرد: جانمایی تندیس جهان‌پهلوان تختی در مقابل باشگاه پولاد منطقه ۱۱، با توجه به پیوند این مکان با تاریخ ورزش و کشتی کشور، زمینه ارتباط بیشتر شهروندان با میراث پهلوانی و شخصیت‌های اثرگذار ملی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این تندیس به ارتفاع ۶ متر، به هنرمندی مرام علی نوری، مجسمه‌ساز و طراح آثار حجمی، طی بیش از سه ماه فعالیت هنری و اجرایی ساخته شده است.

قمی گفت: در ساخت این اثر از بتن گلاسه استفاده و برای افزایش استحکام و پایداری آن، شاسی‌کشی فلزی در نظر گرفته شده است. همچنین پوشش نهایی و رنگ‌آمیزی تندیس با رنگ پلی‌اورتان انجام شده است.

شهردار منطقه ۱۱ در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این اثر علاوه بر ارتقای جلوه‌های بصری فضای شهری، یادآور منش و سیره جهان‌پهلوان تختی باشد؛ قهرمانی که نام او در حافظه جمعی مردم ایران با جوانمردی، اخلاق و مردم‌داری پیوند خورده است.