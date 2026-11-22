مرکز آمار اعلام کرد: نتایج آمارگیری تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد جمعیت گوسفند و بره در دامداری‌های کشور به ۴۹.۵۴ میلیون رأس، بز و بزغاله به ۱۶.۸۸ میلیون رأس و گاو و گوساله به حدود ۵.۷ میلیون رأس رسیده است؛ همچنین در این فصل ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار تن شیر گاو تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز آمار ایران؛ بر اساس نتایج این آمارگیری، تعداد گاو و گوساله در دامداری‌های کشور حدود ۵.۷ میلیون رأس، تعداد گوسفند و بره ۴۹.۵۴ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ۱۶.۸۸ میلیون رأس برآورد شده است.

مقدار تولید شیر گاو در این فصل ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار تن بوده و ۳۷۰ هزار رأس گوساله، ۷.۲ میلیون رأس بره و ۱.۳۵ میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های دامداری متولد شده‌اند.

در این آمارگیری که با هدف تأمین اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران بخش دام، از ۱ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در ۳۱ استان کشور اجرا شد، اطلاعات بیش از ۹ هزار بهره‌بردار نمونه به‌صورت حضوری و تلفنی گردآوری و پس از بررسی و کنترل داده‌ها، با استفاده از روش‌های آماری به کل جامعه تعمیم داده شد.

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