احسان لطفی بیان کرد: در این طرح، معدن‌داران متعهد شده‌اند در زمینه ی حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از تخریب عرصه‌های ملی همکاری کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۵۴ معدن در بروجرد افزود:با استفاده از ظرفیت معدن‌داران، بخشی از مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی را به مشارکت مردمی و بخش خصوصی واگذار می شود تا هر یک از بهره‌برداران معدنی سهمی در انجام این وظیفه ی ملی داشته باشند.

لطفی با بیان اینکه این الگوی مشارکتی مورد توجه مدیرکل دفتر حفاظت کشور قرار گرفته است،افزود:این مسئول کشوری از اقدامات انجام‌شده در بروجرد مستندسازی کرد تا تجربه اجرای این طرح در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت:با وجود سابقه وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد در سال‌های گذشته،امسال تاکنون آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان بروجرد رخ نداده و با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه ،بروجرد رتبه ی نخست استان را در این زمینه کسب کرده است..

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد بیان کرد:یکی دیگر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، استفاده از ظرفیت معدن‌داران برای تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز منابع طبیعی است.