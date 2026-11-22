به مناسبت هفته بسیج با حضور دانش آموزان و فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ارومیه ۱۶۸ نهال به یاد ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب در بوستان جنگلی ارومیه غرس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته بسیج با حضور دانش آموزان و فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ارومیه ۱۶۸ نهال به یاد ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب در محل پارک جنگلی ارومیه غرس شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در حاشیه غرس این نهال‌ها با بیان این که طرح کاشت ۴۸ میلیون نهال در کشور در سال جاری شروع شده است گفت: سهمیه آذربایجان غربی از این تعداد، کاشت یک میلیون نهال تا پایان فصل کشت سال جاری است که غرس ۱۶۸ نهال به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز میناب نقطه شروع غرس این نهال‌ها است.

سرهنگ پاسدار هادی پاشایی افزود: غرفه نذر نهال در تجمع شبانه مردم ارومیه راه اندازی شده تا مردم به ازای هر نفر ۳۰ هزار تومان در این کار خیر سهیم باشند.