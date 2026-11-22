به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل دفتر توسعه فناوری و داخلی‌سازی ساتبا، با اشاره به برنامه کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: تحقق توسعه پایدار در این حوزه، در کنار افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها، نیازمند تقویت توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه انسانی، فناوری و صنعت است.

اکبر شعبانی‌کیا، افزود: در قرارداد‌هایی که با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان مبادله شده، تلاش کرده‌ایم بر پایه دانش بومی به تولید محصولات صنعتی، به‌ویژه در حوزه اینورتر‌های خورشیدی، دست پیدا کنیم.

او با اشاره به اهمیت اینورتر در نیروگاه‌های خورشیدی گفت: اینورتر یکی از حساس‌ترین تجهیزات نیروگاه خورشیدی و یک کالای راهبردی در این صنعت است که وظیفه تبدیل برق مستقیم (DC) به برق متناوب (AC) را بر عهده دارد.

شعبانی‌کیا ادامه داد: کیفیت توان، پایداری و امنیت شبکه ارتباط مستقیمی با عملکرد اینورتر‌های خورشیدی دارد و به همین دلیل، بومی‌سازی این تجهیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری و داخلی‌سازی ساتبا درباره محصولات هدف این قرارداد‌ها اظهار کرد: بومی‌سازی اینورتر‌های هیبرید ۲۰ کیلووات، اینورتر‌های متصل به شبکه با ظرفیت‌های ۱۰۰ و ۱۱۰ کیلووات، ۱۵۰ کیلووات، ۳۵۰ کیلووات و همچنین ۱.۲۵ مگاوات در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: نمونه اولیه تعدادی از این محصولات ساخته شده، آزمایش‌های لازم روی آنها انجام گرفته و این تجهیزات آماده عرضه به بازار هستند.

شعبانی‌کیا درباره میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح گفت: حجم قرارداد‌هایی که مبادله شده حدود ۵ میلیون دلار است؛ البته این رقم نقطه شروع کار محسوب می‌شود.

او افزود: دولت در قالب طرح تولید بار اول، خرید محصولات اولیه به ارزش حدود ۵ میلیون دلار را بر عهده گرفته است، اما ظرفیت ایجادشده به این قرارداد‌ها محدود نمی‌شود و امکان فروش محصولات و ارائه خدمات به نیروگاه‌های بخش خصوصی نیز وجود خواهد داشت.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری و داخلی‌سازی ساتبا با اشاره به برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برای تشویق این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است؛ چراکه این حوزه از ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برخوردار است.

او با اشاره به ابعاد بازار جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داد: حجم بازار جهانی این حوزه در سال ۲۰۲۶ حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ سال آینده به حدود ۳ هزار میلیارد دلار برسد.

شعبانی‌کیا خاطرنشان کرد: نگاه‌ها در بازار جهانی انرژی به‌تدریج از کشور‌های دارنده منابع سوخت‌های فسیلی به سمت کشور‌هایی در حال تغییر است که از فناوری و توانمندی صنعتی برخوردارند. بر همین اساس، تلاش می‌کنیم با توسعه فناوری و تولید داخل تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی، امنیت تأمین تجهیزات و امنیت انرژی کشور را تقویت کنیم.

او افزود: در همین راستا، یک برنامه ملی در دولت به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که بر اساس آن، داخلی‌سازی زنجیره تأمین نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری و داخلی‌سازی ساتبا با تشریح اجزای این زنجیره گفت: توسعه فناوری و ایجاد خطوط تولید در حلقه‌های مختلف صنعتی از جمله معدن سیلیکون، سیلیکون متال، پلی‌سیلیکون، شمش، ویفر، سلول، پنل، اینورتر، کابل و استراکچر در حال بررسی است.

او تأکید کرد: برای هر یک از این بخش‌ها، نقشه راه متناسب با جذابیت‌های فنی و اقتصادی تدوین می‌شود تا با مشارکت دولت و بخش خصوصی، زمینه بومی‌سازی آنها فراهم شود.

شعبانی‌کیا در پایان گفت: اینورتر به دلیل نقش راهبردی و جایگاه آن در امنیت و پایداری نیروگاه‌های خورشیدی، یکی از بخش‌های مهم این زنجیره است و به همین دلیل، فرایند داخلی‌سازی آن را با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز کرده‌ایم.