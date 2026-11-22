به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها ۱۷ آذر از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران در کاخ تاریخی دشو پالاس هانگژو چین برگزار می‌شود.

در چهل‌وسومین دوره فوتبال جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال آسیا، ۱۶ تیم حضور خواهند داشت که در چهار گروه چهار تیمی تقسیم می‌شوند.

چین به عنوان میزبان، در کنار تیم‌های ایران، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، عربستان سعودی، عراق، ازبکستان، تاجیکستان، اندونزی، لبنان، عمان، اردن، تایلند، هند و مالزی، تیم‌های حاضر در مرحله نهایی این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۷ از ۴ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۶ به میزبانی شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد و تیم‌های حاضر برای کسب عنوان قهرمانی قاره و سهمیه حضور در جام جهانی کمتر از ۲۰ سال رقابت می‌کنند.