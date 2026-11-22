به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: تا عصر دوشنبه جو نسبتا آرام و پایدار و آسمان نیز صاف است.

مرتضی اثمری افزود: با ورود سامانه ناپایدار به استان از روز دوشنبه افزایش ابر و وزش باد شدید بویژه در نقاط بادخیز دور از انتظار نیست و تا روز سه شنبه هم برای نقاطی از استان بارش پراکنده پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته زاوه با کمینه دمای یک درجه خنک‌ترین و تایباد با دمای ۲۵ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

وی بیان کرد: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین پنج تا ۲۰ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز در گرمترین ساعات به ۲۴ درجه می‌رسد.