معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، بر ضرورت اولویت‌بخشی به تجهیزات پزشکی تولید داخل در فرآیند خرید دانشگاه‌ها و مراکز درمانی تأکید کرد و خواستار حمایت از تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی، با اشاره به گزارش‌های مربوط به خرید تجهیزات پزشکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) گفت: در برخی موارد، نیاز مراکز درمانی به محصولات خارجی اعلام شده یا مشخصات فنی تجهیزات به‌گونه‌ای درج شده است که با برند‌ها و محصولات خارجی انطباق دارد.

وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باید در فرآیند تأمین تجهیزات پزشکی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را رعایت کنند و خرید تجهیزات را با اولویت محصولات تولید داخل انجام دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی را از الزامات تأمین تجهیزات پزشکی دانست و بر ضرورت پرهیز از درج مشخصات فنی محدودکننده و مغایر با ظرفیت تولید داخل تأکید کرد.

پیرصالحی گفت: رعایت این الزامات در خرید تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه‌ای، زمینه استفاده از ظرفیت تولید داخل و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.