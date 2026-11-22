به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و توجه به عبور موج بارشی زودگذر از تراز میانی جو و همچنین افزایش گرادیان فشاری در منطقه امروز یکشنبه شاهد وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان خواهیم بود که بویژه در نیمه شمالی و مرکزی استان با بارش متناوب باران با احتمال رعدوبرق (در ارتفاعات و نقاط سردسیر برف) همراه خواهد شد.

این شرایط ناپایدار جوی تا اوایل وقت روز دوشنبه در این مناطق ادامه خواهد داشت و پیرو هشدار‌های صادر شده در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و همچنین لغزندگی و کاهش دید در جاده‌های مواصلاتی مناطق مذکور دور از انتظار نخواهد بود.

از بعدازظهر دوشنبه و طی روز سه شنبه جوی نسبتا پایدار و بدون بارش بر استان حاکم خواهد شد و در این مدت پدیده غالب نقاط استان وزش باد پیش بینی می‌شود.

از لحاظ دمایی در ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۷ و ۲۱ درجه در نوسان بودو در این مدت تخت سلیمان با ۲+ و خوی با ۲۲ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان گزارش شده‌اند.

براساس الگو‌های دمایی تا اواسط هفته جاری تغییرات محسوس دمایی در سطح استان رخ نخواهد داد.