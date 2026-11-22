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فرمانده سپاه لرستان در مراسم افنتاح دومین مرکز آموزش عملی جانفدا در خرمآباد گفت:تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار جانفدا در این طرح نام نویسی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع)لرستان گفت:دومین مرکز آموزش عملی جانفداها در چهار باغ خرمآباد افتتاح شد.
سردار نعمت اله باقری افزود: بیش از ۳۰۰ هزار نفر در استان در این طرح ثبتنام کردهاند که تاکنون آموزش عملی پنج هزار و ۷۰۰ نفر آغار شده است..
در این طرح آموزش داوطلبان عرصه ی دفاعی و امنیتی با هدف ارتقای آمادگی برای دفاع از کشور در حال اجراست.