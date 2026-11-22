به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، فرماندار ویژه آبادان، در این نشست از برنامه‌های جدید شهرستان برای تقویت تیم‌های ورزشی، گسترش ورزش دانش‌آموزی و رونق ورزش در محلات خبر داد و با اشاره به وضعیت اماکن و فضا‌های ورزشی شهرستان، تیم‌های ورزشی آبادان جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور دارند.

خسرو پیر هادی اظهار داشت: بیش از ۱۱ تیم ورزشی از شهرستان آبادان در سطح لیگ‌های سراسری فعال هستند که در این میان، حضور باشگاه صنعت نفت آبادان در لیگ برتر فوتبال، از شاخص‌ترین این تیم‌هاست.

وی همچنین به موضوع پیشرفت رشته‌های پایه و همگانی اشاره کرد و گفت: با مشارکت شهرداری، در ماه‌های باقی‌مانده از سال، برنامه‌های گسترده‌ای برای برگزاری مسابقات و اردو‌های ورزشی در نظر گرفته شده است. همچنین، آبادان آمادگی کامل خود را برای میزبانی مسابقات ورزش دانش‌آموزی جهت شناسایی استعداد‌های جوان اعلام کرده است.

فرماندار ویژه آبادان همچنین گفت: از دیگر محور‌های مهم این نشست، پیشنهاد برگزاری تور دوچرخه‌سواری جنوب با مسیر آبادان-خرمشهر-بصره بود.

پیرهادی با اشاره به استقبال مسئولان از این ایده، افزود: هدف ما این است که در آینده، کشور‌های حاشیه خلیج فارس را نیز به این تور اضافه کنیم. مقدمات اولیه انجام شده و اکنون در مرحله پیگیری هستیم.

وی در راستای حمایت از ورزش در سطح محلات، از برنامه‌ریزی برای همکاری با پالایشگاه و منطقه آزاد جهت آماده‌سازی و تجهیز زمین‌های خاکی ورزشی در محلات شهر خبر داد تا از این طریق، سطح ورزش همگانی در میان شهروندان رونق یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان هم در این جلسه، از تصمیمات جدید برای بهبود وضعیت ورزش در شهرستان آبادان خبر داد.

حمید بنی‌تمیم، با اشاره به تمرکز بر سه محور «ورزش همگانی»، «حمایت از نخبگان» و «توسعه زیرساخت‌ها»، از طرح های مهم در دست اجرا در این شهرستان گفت: یکی از مطالبات دیرینه شهروندان آبادان، وضعیت استخر خلیج فارس بوده که توسط «پیمانکار در حال انجام عملیات است، اما با توجه به شرایط اقتصادی، ما به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز هستیم.

وی همچنین از همکاری‌های راهبردی با منطقه آزاد خوزستان و پالایشگاه برای توسعه امکانات ورزشی خبر داد و تصریح کرد: «بر اساس توافقات صورت گرفته، قرار است حدود چهار سالن تمرینی و تعدادی چمن مصنوعی در شهرستان آبادان ساخته شود. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد و پالایشگاه، خدمات شایسته‌ای به مردم آبادان ارائه دهیم.»

بنی‌تمیم با اشاره به دستاورد‌های دوران مدیریت خود، گفت: حدود ۳۰۰ طرح ورزشی در مدت به بهره‌برداری رسیده است که بخشی از آنها در شهرستان آبادان اجرا شده است. با این حال، برای خدمت‌رسانی بهتر، نیازمند نگاه ویژه دستگاه‌های بالادستی از جمله مجلس، وزارت ورزش، برنامه و بودجه و همچنین ستاد استان هستیم تا بتوانیم خدمات ارزشمندتری در سطح استان ارائه دهیم.