

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیته امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی با حضور محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و به ریاست دکتر حجت، رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی، برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی حوزه امنیت سایبری و دستگاه‌های نظارتی برگزار شد، آخرین وضعیت حملات سایبری و اقدامات دشمن برای آسیب‌رساندن به زیرساخت‌های ارتباطی شرکت مخابرات ایران مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، مرکز مدیریت راهبردی افتا گزارشی از آخرین تحرکات و اقدامات دشمن برای حمله به زیرساخت‌ها و شبکه ارتباطی شرکت مخابرات ایران ارائه کرد. همچنین اقدامات این شرکت برای ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و مقابله با تهدیدات و تهاجمات سایبری تشریح شد.

در ادامه، محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با تشریح وضعیت امنیت شبکه ارتباطی این شرکت، از انجام اقدامات گسترده و مؤثر برای ارتقای سطح امنیت سایبری زیرساخت‌های ارتباطی خبر داد.

در پایان نیز مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی، گزارشی جامع از وضعیت امنیت سایبری حوزه ارتباطات کشور ارائه کرده و مقرر شد شرکت مخابرات ایران اقدامات جدید و مشخصی را با هدف ارتقای امنیت سایبری زیرساخت‌های ارتباطی در دستور کار قرار دهد و گزارش اقدامات انجام‌شده را به مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.