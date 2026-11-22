قالیباف با اشاره به تحولات نظامی دوسال اخیر از وعدهٔ صادق تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه افزود: با روحیهٔ شهادت‌طلبی و ایثارگری نیرو‌های مسلح، عقلانیت، اراده و تدبیر فرمانده کل قوا، امروز کشور در حوزهٔ نظامی به نقطهٔ بازدارندگی نظامی در برابر دشمن رسیده است؛ به گونه‌ای که دشمن به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند جنگی مشابه جنگ ۴۰ روزه علیه ما به راه بیندازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صبح امروز نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس، هیئت‌رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و روسای مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مجلس برگزار شود.

در این نشست، روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره مهم‌ترین مسائل کشور در حوزه‌های اقتصادی، معیشت و دفاعی، به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.

براساس این گزارش در این جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم پایان دادن به شرایط نه جنگ و نه صلح، اظهار کرد: در مواجهه با این شرایط نباید به بحث‌های کلیشه‌ای و سیاسی اکتفا کرد؛ متهم یکدیگر به جنگ طلبی یا وادادگی مسیر پایان دادن به این شرایط نیست و کشور نیازمند تصمیم و رویکردی عملیاتی و روشن است.

آقای قالیباف با اشاره به تحولات نظامی دوسال اخیر از وعدهٔ صادق تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه افزود: با روحیهٔ شهادت‌طلبی و ایثارگری نیرو‌های مسلح، عقلانیت، اراده و تدبیر فرمانده کل قوا، امروز کشور در حوزهٔ نظامی به نقطهٔ بازدارندگی نظامی در برابر دشمن رسیده است؛ به گونه‌ای که دشمن به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند جنگی مشابه جنگ ۴۰ روزه علیه ما به راه بیندازد، به همین دلیل، اولویت اول خود را بر برهم زدن امنیت داخلی ایران، فشار اقتصادی و فروپاشی از درون متمرکز کرده است و در برابر این طراحی دشمن، کشور نیازمند وحدت، انسجام و رسیدن به بازدارندگی پایدار است.

رئیس مجلس تاکید کرد: اگر بخواهیم تهدید دشمن را از ایران عزیز و مردم دور کنیم، تنها راه رسیدن به بازدارندگی پایدار است؛ اگر به بازدارندگی رسیدیم، تهدید را از خودمان دور کرده‌ایم و امر فرماندهی معظم کل قوا را هم اجرایی کرده‌ایم.

آقای قالیباف درباره اصلاحات حوزه انرژی نیز گفت: پس از بحث و بررسی‌های فراوان هیچکس شک ندارد که اصلاح انرژی، فوری‌ترین و مهم‌ترین موضوع ما در زمان صلح و هم در دوران جنگ است؛ در این زمینه همه هم به یک جمع‌بندی رسیدیم که با توجه به سهم ۹ درصدی بنزین در انرژی اصلاح نباید از بنزین آغاز شود بلکه باید این اصلاحات از گاز که سهم ۷۳ درصدی در انرژی دارد آغاز شود؛ چرا که میتواند مشکل مردم را حل کند، هم مشکل دولت را و هم باعث ایجاد امنیت اقتصادی می‌شود.