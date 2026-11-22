معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان از رفع تصرف ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی استان در جریان رسیدگی به ۴۹۴ پرونده از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: ارزش تقریبی این اراضی ۶۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بهادر اسدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی اظهار کرد: گستردگی جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی کردستان، ضرورت صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به تهدید‌هایی همچون تصرف غیرقانونی اراضی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ساخت‌وساز بدون مجوز و زمین‌خواری افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نظارت هوشمند و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات حوزه زمین دارد.

اسدی، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را یکی از ابزار‌های مهم در این زمینه دانست و گفت: این سامانه با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، تسهیل فرآیند‌های اداری، افزایش شفافیت و کاهش زمینه‌های بروز تخلف و فساد راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با تصرفات غیرقانونی اراضی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، در جریان رسیدگی به ۴۹۴ فقره پرونده، ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی استان شامل جنگل‌ها و مراتع از تصرف متخلفان خارج و به عرصه‌های ملی بازگردانده شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان، ارزش تقریبی این اراضی را حدود ۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

اسدی همچنین به مشارکت داوطلبانه برخی متصرفان در بازگرداندن اراضی ملی اشاره کرد و افزود: در اقدامی شاخص، ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی تصرف‌شده در روستای برده‌ره‌شه شهرستان دیواندره، با مشارکت داوطلبانه ۹ نفر از متصرفان پیشین آزادسازی و به عرصه‌های ملی بازگردانده شد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد: ارزش این اقدام تنها به مساحت اراضی آزادسازی‌شده محدود نمی‌شود، بلکه تغییر رویکرد از مقابله صرفاً قهری به سمت آگاهی‌بخشی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت داوطلبانه مردم، از دستاورد‌های مهم آن است.