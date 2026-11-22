به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در بازدید از مناطق آزاد ساحلی جویبار و طرح پرورش ماهیان خاویاری در چپکرود، از تدوین طرح جامع منطقه آزاد جویبار با محوریت ظرفیت‌های گردشگری و تجاری خبر داد.

حسین فروزان با اشاره به مزیت‌های رقابتی این منطقه گفت: ظرفیت‌های سواحل جویبار باید به‌صورت نظام‌مند در محدوده‌های منطقه آزاد مورد استفاده قرار گیرد و در تدوین طرح جامع، دو حوزه گردشگری و تجارت مورد توجه قرار گرفته است.

وی همچنین از قرار گرفتن طرح حصارکشی اراضی ملی ساحلی جویبار در دستور کار خبر داد و افزود: این طرح به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در بازدید از طرح پرورش ماهیان خاویاری چپکرود نیز با اشاره به ظرفیت اقتصادی آن گفت: این طرح با توان صادراتی پیش‌بینی‌شده تا یک میلیارد دلار، می‌تواند در رونق اقتصادی منطقه و توسعه تجارت کشور نقش‌آفرین باشد.

فروزان در پایان به روند پیشرفت طرح منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سه‌لکه‌ای مازندران اشاره کرد که سه نقطه در استان را در بر می‌گیرد.