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طرح جامع منطقه آزاد جویبار با تأکید بر گردشگری و تجارت در حال تدوین است؛ طرح پرورش ماهیان خاویاری چپکرود نیز با چشمانداز صادرات یک میلیارد دلاری دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در بازدید از مناطق آزاد ساحلی جویبار و طرح پرورش ماهیان خاویاری در چپکرود، از تدوین طرح جامع منطقه آزاد جویبار با محوریت ظرفیتهای گردشگری و تجاری خبر داد.
حسین فروزان با اشاره به مزیتهای رقابتی این منطقه گفت: ظرفیتهای سواحل جویبار باید بهصورت نظاممند در محدودههای منطقه آزاد مورد استفاده قرار گیرد و در تدوین طرح جامع، دو حوزه گردشگری و تجارت مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین از قرار گرفتن طرح حصارکشی اراضی ملی ساحلی جویبار در دستور کار خبر داد و افزود: این طرح بهزودی وارد مرحله اجرا میشود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در بازدید از طرح پرورش ماهیان خاویاری چپکرود نیز با اشاره به ظرفیت اقتصادی آن گفت: این طرح با توان صادراتی پیشبینیشده تا یک میلیارد دلار، میتواند در رونق اقتصادی منطقه و توسعه تجارت کشور نقشآفرین باشد.
فروزان در پایان به روند پیشرفت طرح منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سهلکهای مازندران اشاره کرد که سه نقطه در استان را در بر میگیرد.