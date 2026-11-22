به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های دام اداره کل دامپزشکی استان اصفهان از آغاز مرحله اصلی واکسیناسیون رایگان جمعیت گاو و گاومیش روستایی استان علیه بیماری لمپی‌اسکین، از اول آذر تا ۳۰ دی خبر داد.

سید جمال‌الدین آل معصوم گفت: این طرح با هدف پیشگیری از بروز بیماری لمپی‌اسکین (LSD) و ارتقای سطح ایمنی دام‌ها، در جمعیت گاو و گاومیش روستایی استان به طور رایگان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: لمپی اسکین یک بیماری ویروسی است که بروز آن در گاو‌ها می‌تواند کشنده باشد، این بیماری به شدت مسری است و یکی از نشانه‌های بروز آن، ایجاد برجستگی‌های روی پوست بدن دام است و عفونت‌های باکتریایی ثانویه موجب بدتر شدن شرایط دام می‌شود.

رئیس اداره بهداشت پیشگیری و مدیریت بیماری‌های دام اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اهمیت واکسیناسیون به‌موقع دام‌ها افزود: بهترین زمان واکسیناسیون گوساله‌های متولدشده از گاو‌های واکسینه‌شده، پس از رسیدن به سن چهارماهگی است؛ اما گوساله‌های متولدشده از گاو‌های واکسینه‌نشده باید در نخستین هفته پس از تولد واکسینه شوند.

وی گفت:همچنین واکسیناسیون گاو‌ها و گاومیش‌های بالغ باید به طور سالیانه تکرار شود.

سید جمال‌الدین آل معصوم ادامه داد: دامداران روستایی برای بهره‌مندی از این طرح رایگان، با گروه‌های واحد بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های دام اداره دامپزشکی شهرستان خود همکاری کنند.

بیماری لمپی اسکـین (LSD) نوعی بیماری عفونی، حاد تا مزمن، عموما با ضایعات پوستی در گاو‌ها است که بوسیله ویروس(POX Virus) بروز می‌کند، بیماری که عمدتا بوسیله حشرات گزنده منتقل می‌شود.