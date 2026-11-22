نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت معرفی شهدا و جانبازان به نسل جوان خواستار همدلی و مشارکت همه مجموعه‌ها برای برگزاری بهتر کنگره ملی ۱۰ هزار شهید آذربایجان با برنامه‌هایی فاخر، اثرگذار و هنرمندانه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در جلسه شورای سیاستگذاری ستاد کنگره ملی ۱۰ هزار شهید آذربایجان با تاکید بر ضرورت همکاری و همراهی همه مجموعه‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنگره گفت:همه باید دست به دست هم دهیم تا کنگره‌ای خوب و هنرمندانه برگزار کنیم.

وی با اشاره به اهمیت معرفی شهدا و جانبازان به نسل جوان افزود: باید تلاش کنیم شهدا و جانبازان را به نسل جوان بشناسانیم و با برنامه‌های فاخر و اثرگذار، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه زنده نگه داریم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی بر استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای برگزاری برنامه‌هایی در شان مقام شهدا تاکید کرد و گفت: با همدلی، همراهی و تلاش جمعی می‌توان کنگره‌ای شایسته برگزار کرد و یاد و نام شهدا را به بهترین شکل پاس داشت.

حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل ادامه داد:برگزاری برنامه‌های خوب و اثرگذار در این کنگره، فرصتی برای انتقال آرمان‌ها و ارزش‌های شهدا به نسل جوان و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت ثبت واقعی تاریخ دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی اخیر گفت:کیفیت برنامه‌های کنگره مهمتر از تعدد آنهاست و باید با هم‌افزایی، شهدای شاخص و گمنام به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر را به نسل جوان معرفی کنیم.

سرمست با اشاره به جایگاه ممتاز استان در تقدیم شهدا و مفاخر به نظام و انقلاب اسلامی گفت:آذربایجان شرقی از نظر تعداد شهدا و مفاخری که تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده در نوع خود بی‌نظیر است و این افتخار مسئولیت سنگینی برای پاسداشت نام و راه آنان بر دوش همه ما قرار می‌دهد.

وی با اشاره به شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر افزود:این استان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ۶۷ شهید و در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه ۱۹۱ شهید تقدیم کرده است و ۳ نفر از همشهریان ما نیز در تنگه هرمز به شهادت رسیدند که باید راه و نامشان همیشه زنده نگه داشته شود.

سرمست با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه کنگره‌های ملی و شناسایی نقاط قوت آنها اظهار کرد: باید نقاط قوت کنگره‌های ملی را شناسایی کنیم و با نگاه رو به جلو حرکت کنیم.

وی گفت:در ارتباط با برنامه‌های کنگره باید هنرمندانه وارد شویم اجرای برنامه‌ها مهم است اما کیفیت آنها اهمیت بیشتری دارد و باید در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و جنگ تحمیلی از شیوه‌های هنرمندانه و اثرگذار استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی ساماندهی فعالیت‌ها و تشکیل کمیته‌های تخصصی را لازمه پیشبرد امور دانست و گفت: برای هر کاری، ساماندهی و کمیته‌بندی لازم است که خوشبختانه در این استان انجام شده است. کار کنگره از ماه‌ها پیش آغاز شده و به‌ صورت رسمی از هفته بسیج شروع می‌شود بنابراین فعالیت‌ها باید مستمر و با جدیت ادامه یابد.

وی با بیان اینکه دو سال فرصت چندان زیادی برای برگزاری کنگره‌ای در شان شهدا و مردم استان نیست افزود: برای اجرای برنامه‌هایی درخور عظمت شهدا به برنامه‌ریزی دقیق و کار شبانه‌روزی نیاز داریم. نباید کنگره را به روز پایانی محدود کنیم، بلکه از هم‌اکنون تا زمان برگزاری، برنامه‌ها باید پیوسته و هدفمند اجرا شوند.

سرمست با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکردی تازه در کنگره ملی ۱۰ هزار شهید آذربایجان تصریح کرد: باید در این کنگره، نگاه نو و جدیدی به شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم داشته باشیم و نقش شهدای اخیر ما پررنگ دیده شود.

وی با اشاره به اینکه امروز میدان جنگ، میدان روایت‌ها و رسانه‌هاست خاطرنشان کرد:جنگ، جنگ روایت‌ها و جنگ ترکیبی است. دشمن تا دندان مسلح و مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات وارد میدان می‌شود اما آنچه اهمیت دارد این است که تاریخ را همان‌گونه که واقعیت دارد بنویسیم و به نسل‌های آینده منتقل کنیم. شهدا کار خود را انجام داده‌اند و اکنون وظیفه ماست که از جایگاه، آرمان و حقیقت راه آنان دفاع و پاسداری کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت توجه به شهدای گمنام در کنار شهدای شاخص تاکید کرد و گفت: باید شهدای گمنام را شناسایی کنیم و از زندگی، خانواده و خاطرات آنان مستند تهیه کنیم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، تا نسل آینده با ابعاد مختلف فداکاری، ایثار و زندگی این شهدا آشنا شوند.

وی همدلی و هم‌افزایی را رمز موفقیت در اجرای برنامه‌های کنگره دانست و افزود: همه این اقدامات در سایه همدلی و هم‌افزایی محقق می‌شود و حرکت جزیره‌ای و بخشی نمی‌تواند موفق باشد. باید با همکاری همه مجموعه‌ها، فرهنگ ایثار و شهادت را ترویج کنیم، وفاق ملی را تقویت کنیم و همبستگی را در میان مردم گسترش دهیم.

سرمست با تاکید بر پاسداری از اقتدار ملی گفت: اقتدار ملی ما حاصل خون شهداست و باید از این اقتدار و میراث ارزشمند پاسداری کنیم؛ چرا که حفظ آرمان شهدا، تقویت وحدت و انتقال حقیقت ایثار و شهادت به نسل‌های آینده وظیفه امروز همه ماست.

سردار عبدالرضا آزادی رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سپاه در جلسه شورای سیاست‌گذاری ستاد کنگره ملی ۱۰ هزار شهید آذربایجان بزرگداشت شهدا را از تاکیدات مهم امامین انقلاب اسلامی دانست و گفت:ماموریت کنگره‌ها، انتقال پیام شهدا با زبان هنر و تولید آثار اثرگذار و ماندگار و رساندن این پیام به مخاطبان به‌ویژه نسل جوان است.

سردار آزادی با بیان اینکه بزرگداشت شهدا حرکتی جهادی و امیدآفرین است گفت:تکریم و بزرگداشت شهدا در منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی جایگاهی ممتاز و برجسته دارد و رهبر شهید این حرکت را حیاتی و جهادی می‌دانستند.

وی با اشاره به ۵۵ دیدار امام شهید با مسئولان کنگره‌های شهدا افزود: دشمن به دنبال فراموش شدن فرهنگ ایثار و شهادت است اما ترویج این فرهنگ، حرکتی جهادی و ارزشمند است که می‌تواند امید را در جامعه زنده کند؛ چرا که دشمن به دنبال ناامیدی و ما به دنبال امیدآفرینی هستیم.

وی بر نقش هنر در انتقال پیام شهدا تاکید کرد گفت:با تحقیق، پژوهش و تولید آثار هنری باید بتوانیم فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل نوجوان و جوان منتقل کنیم. هنر در این مسیر اهمیت فراوانی دارد و باید از ظرفیت آن برای روایت درست و اثرگذار راه شهدا بهره بگیریم.

سردار آزادی ماموریت شورای سیاستگذاری کنگره را در دو محور جهاد تولید هنرمندانه و جهاد مخاطب‌یابی و دیده‌شدن آثار عنوان کرد و گفت:نخست باید پیام شهدا را هنرمندانه تولید و عرضه کنیم و در گام دوم برای رساندن این پیام به مخاطبان و دیده‌شدن آثار تلاش کنیم؛ چرا که کنگره صرفاً یک مراسم نیست، بلکه جریانی فرهنگی و مستمر است.

وی بزرگداشت شهدا را اقتدارآفرین و امیدآفرین دانست و افزود: این حرکت می‌تواند جامعه و جوانان را به سمت هدایت و تعالی سوق دهد. پرچم شهدا همچنان بالاست و کار برای شهدا تمام‌شدنی نیست؛ باید برای این مسیر وقت گذاشت و آن را با جدیت ادامه داد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سپاه با اشاره به تعلق شهدای استان به همه اقشار جامعه خاطرنشان کرد: شهدا متعلق به قشر خاصی نیستند و همه اقشار در استان شهید تقدیم کرده‌اند؛ واژه شهید، واژه‌ای مقدس است و باید با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، حرفی نو و متناسب با نیاز مخاطبان امروز عرضه کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های هنری آذربایجان شرقی گفت:این استان، استان هنر و فضل است و باید از ظرفیت‌های آن در مسیر کنگره به بهترین شکل استفاده شود. همه مجموعه‌ها باید بر اساس وظایف خود وارد میدان شوند و برای شهدا کار کنند.

سردار آزادی با اشاره به شاخص‌های تعیین‌شده برای کنگره‌های شهدا افزود: شاخص‌های ۲۰گانه‌ای برای کنگره‌ ها تعیین شده است که لازم است ستاد و کمیته‌های کنگره برنامه‌های خود را بر اساس این شاخص‌ها تدوین و اجرا کنند.

وی همچنین بر ضرورت اجرای برنامه‌های ماندگار در شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت باید ستاد‌های اجلاسیه شهرستان‌ها، عناصر و یادمان‌های ماندگار را شکل دهند برخی شهرستان‌های استان ظرفیت بالایی برای برگزاری کنگره‌ها دارند که باید این ظرفیت‌ها شناسایی و به‌درستی فعال شود.

سردار عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا نیز در این جلسه با اشاره به آمار شهدای آذربایجان شرقی اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که از این تعداد ۵ هزار و ۲۶۶ شهید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۳ هزار و ۲۱۷ شهید از ارتش مقتدر و قهرمان، ۸۹۴ شهید از فرماندهی انتظامی استان، ۱۲۳ شهید از جهاد سازندگی و ۳ شهید خدمت هستند.

وی افزود:همچنین استان ۳ شهید محراب، ۶۸ شهید اقتدار، ۱۹۱ شهید جنگ رمضان، ۲۴۱ شهید انقلاب اسلامی، ۲۵ شهید مدافع حرم و ۱۵ شهید مدافع سلامت تقدیم کرده است.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به برگزاری اجلاسیه‌های مختلف برای فراهم‌سازی زمینه کنگره ملی شهدا گفت: در سال ۱۴۰۲ کنگره ملی شهدا در محضر امام شهید برگزار شد.

سردار عباسقلی‌زاده با بیان اینکه اصلی‌ترین فرهنگ، فرهنگ نجات‌بخش انقلاب اسلامی است گفت: دشمنان کینه عمیقی از ما دارند، اما در طول ۴۷ سال، روحیه شهادت‌طلبی مایه امنیت و اقتدار کشور بوده و همین روحیه، حیثیت و عزت ما را حفظ کرده است.

گفتنی است کنگره ملی ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی آخرین بار در سال ۱۴۰۲ برگزار شد و امروز با اعطای احکام اعضای ستاد کنگره فعالیت رسمی خود را برای برگزاری دوره بعدی آغاز کرد. این کنگره قرار است در سال ۱۴۰۷ برگزار شود و مقدمات برگزاری آن از امروز به‌صورت رسمی کلید خورد.