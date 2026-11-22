جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به افزایش ۲۶ درصدی جان باختگان در جاده‌های استان در هشت ماه گذشته، از رتبه دوم استان در تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات در کشور پس از استان گیلان خبر داد.

رتبه دوم خراسان جنوبی، در تعداد فوتی‌های تصادفات

رتبه دوم خراسان جنوبی، در تعداد فوتی‌های تصادفات

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: در شش‌ماهه ابتدایی امسال، خراسان جنوبی بعد از استان گیلان، رتبه دوم را در تعداد فوتی‌های ناشی از تصادف داشت.

سرهنگ شاهزهی افزود: همچنین در هشت ماهه گذشته، ۲۳۱ نفر در ۱۶۴ تصادف در جاده‌های استان جان خود را از دست داده‌اند که افزایش ۲۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد؛ ۵۳ درصد متوفیان بومی و ۴۷ درصد غیربومی بودند.

وی گفت: در ۸۴ درصد تصادفات علت مربوط به عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ و عدم رعایت حق تقدم است؛ سرنشینان وسیله نقلیه به دلیل نبستن کمربند ایمنی و موتور‌سواران و ترک آنها، بیشترین افراد در معرض خطر در تصادفات هستند.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی افزود: سرعت‌های بحرانی از طریق دوربین برای افسرانی که در شعاع ۳۰ کیلومتری دوربین‌ها حضور دارند، اخطارنویسی می‌شود؛ خودرو توسط پاسگاه و افسران توقیف، تذکر داده یا اعمال قانون می شوند؛ اگر فرد با خانواده باشد، این اجازه داده می‌شود که خودرو در مقصد تحویل پارکینگ شود، اما اگر فرد تنها باشد، خودرو در همان لحظه توقیف و تحویل پارکینگ می‌شود.

سرهنگ شاهزهی گفت: این طرح از ۱۳ مهر در استان فعال و تاکنون هزار و ۸۰۰ دستگاه با سرعت غیرمجاز شناسایی شده که هزار و ۴۰۰ خودرو متوقف و اعمال قانون شده‌اند.

وی افزود: تخلفات رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ قابل ارجاع است؛ بنابراین از مردم می‌خواهیم هم خودشان نسبت به رانندگی ایمن توجه داشته باشند و هم موارد رانندگی خطرناک را اعلام کنند.