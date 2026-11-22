به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به اطلاع دانشجویان گرامی نوبت دوم (شبانه) می‌رساند، سامانه صندوق رفاه دانشجویان به‌منظور ثبت درخواست وام ودیعه مسکن متأهلی فعال شده است.

دانشجویان واجد شرایط می‌توانند با توجه به ضوابط و شرایط اعلام‌شده در اطلاعیه‌های پیشین، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام کنند.

همچنین، در صورت فعال‌سازی سامانه برای دانشجویان مجازی و پردیس، اطلاع‌رسانی‌های لازم متعاقباً انجام خواهد شد.