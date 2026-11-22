رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مشارکت گروه‌های مرجع و باشگاه‌های ورزشی را در فرهنگ‌سازی و جلب همراهی مردم برای حفاظت از طبیعت ضروری دانست.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ هم‌زمان با شصت‌وسومین سالروز تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، ۲۳۱ نهال زیتون با مشارکت این باشگاه و با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پارک طبیعت پردیسان کاشته شد.

شینا انصاری در این مراسم با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست گفت: محیط زیست فراتر از موضوعات تخصصی و نظارتی، یک مسئله اجتماعی است و مسئولیت‌پذیری آحاد جامعه و مشارکت گروه‌های مرجع می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از آن داشته باشد.

او با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست طبیعی، تنوع زیستی، مناطق حفاظت‌شده و گونه‌های در معرض خطر انقراض افزود: چالش‌های محیط زیستی تنها به عرصه‌های طبیعی محدود نمی‌شود و مسائلی مانند آلودگی هوای کلان‌شهر تهران، گردوغبار و وضعیت تالاب‌ها نیز نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری عمومی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت اجتماعی و فرهنگی باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: این باشگاه به‌عنوان یکی از مجموعه‌های ورزشی پرمخاطب کشور می‌تواند در جایگاه یک گروه مرجع، نقش مؤثری در جلب مشارکت مردم و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

انصاری ادامه داد: همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و باشگاه پرسپولیس در حوزه‌های مختلف محیط زیستی می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد.

او همچنین با یادآوری همکاری فوتبال کشور در معرفی یوزپلنگ آسیایی و درج تصویر این گونه ارزشمند بر پیراهن تیم ملی فوتبال، این اقدام را نمونه‌ای از ظرفیت ورزش برای حمایت از حفاظت گونه‌های در معرض خطر انقراض دانست.

در ادامه این مراسم، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، با اشاره به آغاز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این باشگاه از سال گذشته گفت: در این پویش، ۲۳۱ نهال زیتون به نام بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم بزرگسالان، تیم بانوان و چهار تیم رده‌های پایه باشگاه در پارک طبیعت پردیسان کاشته شد.

او با اعلام آمادگی باشگاه پرسپولیس برای گسترش همکاری‌های محیط زیستی افزود: این باشگاه با توجه به جامعه گسترده هواداری و ظرفیت بالای صفحات مجازی خود، آمادگی دارد در زمینه فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی برای حفاظت از محیط زیست کشور با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری کند.

محسن خلیلی، مدیر تیم پرسپولیس نیز کاشت درخت را اقدامی ارزشمند برای حفاظت از محیط زیست و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده دانست و گفت: حفاظت از پارک‌ها و فضا‌های طبیعی و توجه به حقوق نسل‌های آینده باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

او با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به حفاظت از طبیعت اظهار کرد: کاشت درخت اقدامی است که ثمره آن بیش از هر چیز می‌تواند به نسل‌های آینده برسد و این موضوع اهمیت پاسداری از محیط زیست را دوچندان می‌کند.

در پایان این مراسم، مسئولان باشگاه پرسپولیس با اهدای لباس این تیم به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از همکاری این سازمان قدردانی کردند.