به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سیدجواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم انتخابات جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت و مددجویان در مازندران، با قدردانی از حمایت نمایندگان مجلس گفت: اعتبارات سازمان بهزیستی با همراهی نمایندگان، طی دو سال گذشته از ۵۰ همت به ۲۰۸ همت افزایش یافته است.

وی با اشاره به گسترش مأموریت‌های این سازمان افزود: بهزیستی فعالیت خود را با ۶ مأموریت آغاز کرد و اکنون ۱۷۲ مأموریت در حوزه‌هایی همچون اجتماعی‌سازی، توانمندسازی، فرصت‌آفرینی، انسجام‌بخشی، رفاه و فعالیت‌های اجتماعی برعهده دارد.

حسینی با قدردانی از همراهی نمایندگان مازندران، از جمله بابایی کارنامی، عمران عباسی و شریعتی، گفت: اعتبارات بهزیستی در سال ۱۴۰۵ به رکوردی بی‌سابقه در ۴۶ سال گذشته رسیده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از تعریف ۲ هزار و ۱۱۰ فرصت شغلی برای مددجویان مازندران در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: ۸۷ میلیارد تومان برای حق کارایی، ۲۰ میلیارد تومان برای نصب پنل‌های خورشیدی و یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.

وی درباره حمایت‌های مسکن نیز گفت: ۵۰ درصد هزینه تکمیل ۲۱۰ واحد مسکونی باقی‌مانده مددجویان دارای معلولیت تأمین می‌شود. همچنین امسال ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ودیعه مسکن، ۵۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض مسکن و ۳۳۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات چهاردرصدی پرداخت شده است.

حسینی با اشاره به تسهیلات مسکن خیرین افزود: بهزیستی برای ساخت مسکن، ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره چهار درصد در نظر گرفته است و مشارکت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی خیرین نیز می‌تواند زمینه ساخت مسکن برای مددجویان را فراهم کند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه، بیمه اجتماعی رایگان زنان سرپرست خانوار را از برنامه‌های حمایتی این سازمان برشمرد و گفت: برای این بخش ۵۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و زنان سرپرست خانواری که حداقل اشتغال را داشته باشند، برای ایجاد و توسعه شغل حمایت می‌شوند.