تیم والیبال پتروشیمی مسجدسلیمان با کسب سه پیروزی از چهار مسابقه در لیگ دسته اول والیبال کشور، در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، تیم والیبال پتروشیمی مسجدسلیمان با کسب سه پیروزی از چهار مسابقه در لیگ دسته اول والیبال کشور، در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت.

مسعود فردی‌پور، سرمربی تیم والیبال پتروشیمی مسجدسلیمان، گفت: این تیم در نخستین تجربه حضور خود در لیگ دسته اول، با وجود محدودیت‌های مالی و امکاناتی، عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی با اشاره به شکست مقابل فولاد نی‌ریز و سه پیروزی تیمش افزود: برخی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها حدود ۲۳۰ میلیارد ریال بودجه دارند، در حالی که بودجه پتروشیمی مسجدسلیمان حتی به یک‌سوم این رقم هم نمی‌رسد.

فردی‌پور با بیان اینکه حدود ۱۲ بازیکن از مجموع ۲۲ بازیکن تیم از استان خوزستان هستند، هدف این مجموعه را شناسایی استعداد‌های بومی و ارتقای جایگاه والیبال مسجدسلیمان عنوان کرد.

تیم پتروشیمی مسجدسلیمان در هفته ششم این رقابت‌ها روز جمعه میزبان تیم افق قم خواهد بود.