۳۵ طرح خورشیدی و اشتغال خانگی با اعتباری بیش از ۷ میلیارد تومان همزمان با هفته بسیج در شهرستان زرند به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، سرگرد پاسدار ایرانمنش، مسئول بسیج سازندگی سپاه شهرستان زرند، گفت: از این تعداد، ۱۳ نیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت مجموع ۶۵ کیلووات و اعتبار ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان راه‌اندازی شده است.

وی افزود: همچنین ۲۲ کارگاه تولیدی مشاغل خانگی با اعتبار ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده که زمینه اشتغال ۲۲ سرپرست خانوار را فراهم کرده است.

ایرانمنش تصریح کرد: این طرح‌ها با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از مشاغل خرد، توانمندسازی خانواده‌ها و تقویت اقتصاد مقاومتی اجرا شده‌اند.

محمد ایزدی، معاون فرماندار زرند نیز افتتاح این طرح‌ها را در راستای محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و تقویت اقتصاد خانواده‌ها در شهرستان دانست.