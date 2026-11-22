به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در تمامی شهرستان‌های آذربایجان غربی پایان یافت.

قائم مقام مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی و مبنای سال ۱۴۰۵ آذربایجان غربی گفت: عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای آذربایجان غربی که همزمان با سراسر کشور در استان ما نیز آغاز شده بود به پایان رسید.

اردشیر یوسف زاده افزود: این سرشماری از دوم آبان ماه در استان آغاز شد و در این روند ۱۰۴ مامور آمارگیر نسبت به ثبت اطلاعات ۵۵ هزار خانوار استان در شهر‌ها و روستا‌های استان اقدام کردند.

وی ادامه داد: در مدت زمان مقرر ما توانستیم با مشارکت مردم عزیز استان و همچنین دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها عملیات میدانی را به پایان برسانیم ولی اقدامات برای ثبت اطلاعات خانوار‌های غایب و همچنین ثبت اطلاعات شهروندانی که پیامک دریافت کرده‌اند تا سوم آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: از شهروندان عزیز ساکن استان که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند در خواست داریم تا با مراجعه به سامانه دولت هوشمند من نسبت به تکمیل اطلاعات خانوار خود اقدام نمایند.