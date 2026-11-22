پس از شهادت محمدجواد بلوچی از شهدای نفس ، تولد فرزندش ریحان ، لبخند را به خانواده این شهید گرمساری جنگ رمضان بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد بلوچی یکی از ۴۲ شهید نفس و متولد گرمسار بود.

۴۲ شهیدی که به شهدای نَفَس معروف شدند، از نیرو‌های پدافند و مرکز فرماندهی کنترل پدافند هوایی و در نزدیکی منطقه گرمدره مستقر بودند.

در ساعت ۲:۳۰ بامداد ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴، سازه محل استقرار نیرو‌ها مورد حمله بمب‌های چندتنی و سنگرشکن آمریکایی قرار گرفت.

با مسدود شدن راه‌های ورودی و خروجی و نفوذ موشک به سازه، گاز و سوخت حاصل از انفجار در فضای بسته منتشر شد ۴۲ نیروی جان بر کف پدافند مظلومانه به شهادت رسیدند.

عنوان شهدای «نَفَس» نیز به دلیل ایستادگی این نیروها تا آخرین لحظات و ترک‌نکردن محل مأموریتشان برای آنان به کار برده شده است.

۹ ماه پس از شهادت شهید محمدجواد بلوچی، فرزند او «ریحان» به دنیا آمد. دختری که پدرش در زمان شهادت از وجود او بی خبر بود حالا یادگاری عزیز محمدجواد در خانواده است .