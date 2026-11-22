مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی از اجرای یک هزار و ۶۵۰ واحد خانه امید در شهر‌های استان و سهم ۵۶۰ واحدی خوی از این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی از اجرای یک هزار و ۶۵۰ واحد مسکن امید در شهر‌های استان خبر داد که سهم خوی ۵۶۰ واحد است و در نشست شورای تأمین مسکن این شهرستان نیز بر تسریع در روند اجرای این طرح و رفع موانع پیش‌رو تأکید شد.

نشست شورای تأمین مسکن شهرستان خوی برگزار شد تا ابعاد مختلف اجرای طرح خانه امید و روند پیشرفت آن مورد بررسی قرار گیرد.

در این نشست، علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی درباره آخرین وضعیت این طرح اظهار داشت: از مجموع ۱۶۵۰ واحد سهمیه مسکن امید در شهر‌های استان، ۵۶۰ واحد در شهرستان خوی در حال اجراست.

وی افزود: در بخش روستایی نیز با همکاری اداره کل منابع طبیعی و بنیاد مسکن، طرح تأمین زمین در دست اقدام است که از ۹۰۰ قطعه زمین در نظر گرفته شده برای استان، ۲۸۰ قطعه سهم شهرستان خوی است و این طرح‌ها برای خانه‌دار شدن دهک‌های یک تا چهار برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اعلام کرد: برای متقاضیان این طرح وام ۵۰۰ میلیون تومانی با سود ۵ درصد به همراه ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض شهری و ۱۰۰ میلیون تومان بلاعوض روستایی پرداخت می‌شود و در کنار آن از ظرفیت تبصره‌های مالیاتی ماده ۲۰ و کمک‌های خیرین استان نیز استفاده شده است.

علی علایی فرماندار خوی نیز در این نشست با اشاره به اینکه مراسم قرعه‌کشی و تعیین افراد واجد شرایط دهک‌های یک تا چهار با حضور متقاضیان در فرمانداری انجام شده است خاطرنشان کرد پیشرفت فیزیکی بخش‌هایی از این پروژه‌ها به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.

فرماندار ویژه شهرستان خوی با تأکید بر ضرورت تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و چالش‌های پیش‌رو افزود از تمامی متقاضیان واجد شرایط انتظار می‌رود با تأمین و تکمیل آورده خود در کنار حمایت‌های بنیاد مسکن، زمینه تسریع در ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن خود را فراهم کنند.

در پایان این نشست، بر هم‌افزایی میان مدیریت شهرستان، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط در زمینه تأمین منابع و تسهیل فرآیند‌های اجرایی تأکید شد و مقرر گردید دستگاه‌های مسئول با پیگیری مستمر، اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای طرح خانه امید به عمل آورند.